Tesco lance le magasin ‘Just Walk Out’ pour s’attaquer à Amazon Fresh – Cryptovibes.com – Daily Cryptocurrency and FX News

Le magasin GetGo utilise des capteurs de poids et des contours squelettes pour suivre les acheteurs qui sont facturés à leur départ.

Tesco, avec son premier magasin « just walk out » où il est possible de faire ses courses sans avoir à scanner des articles ou à visiter une caisse, constitue une sérieuse concurrence pour Amazon.

Son magasin GetGo à Holborn, dans le centre de Londres, fait suite à un petit essai d’un magasin similaire à son siège social à Welwyn Garden City, qui vend des produits au personnel du détaillant depuis 2019.

Les capteurs de poids dans les étagères fonctionnent avec un système d’intelligence artificielle (IA) qui peut suivre les mouvements d’un individu dans le magasin et surveiller les articles qu’il récupère via des caméras, qui suivent chaque acheteur. Le système d’IA fonctionne en créant un squelette unique pour chaque personne plutôt que d’utiliser la reconnaissance faciale.

Pour utiliser le magasin, les acheteurs doivent télécharger l’application Tesco.com, où ils s’enregistrent en scannant un code QR généré sur leur téléphone. Les acheteurs, une fois à l’intérieur, peuvent ramasser les articles qu’ils veulent sans les scanner. La facture est automatiquement débitée du compte Tesco d’un acheteur lors de son départ.

Le magasin, avec la gamme habituelle de produits, des fleurs fraîches et de l’alcool aux sandwichs, plats préparés et produits de boulangerie, ressemble beaucoup à n’importe quel autre dépanneur Tesco Express. Les cigarettes et l’alcool sont vendus dans une zone séparée où un membre du personnel, dont une douzaine environ, sont de service tous les jours, est présent pour vérifier que les acheteurs respectent les restrictions d’âge.

La technologie d’IA du magasin Holborn, utilisée pour la première fois par un détaillant britannique, a été développée en partenariat avec la société de technologie spécialisée Trigo, dirigée par deux scientifiques qui travaillaient auparavant dans les Forces de défense israéliennes.

Un peu plus de six mois après qu’Amazon a lancé sa première épicerie sans caisse au Royaume-Uni, à Ealing, dans l’ouest de Londres, Tesco GetGo ouvre ses portes. Ayant six des points de vente Amazon Fresh dans la capitale, le groupe américain de vente au détail et de technologie devrait en ouvrir au moins quatre autres, dont un presque en face du point de vente Holborn de Tesco.

Sainsbury’s a ouvert un magasin sans caisse à proximité en 2019. Cependant, le point de vente a fermé quelques mois plus tard après que les acheteurs ont trouvé que la numérisation d’articles avec leur téléphone était trop maladroite. Tesco espère que ses efforts pour faciliter l’inscription à son application d’épicerie, qui compte déjà 6,5 millions d’utilisateurs réguliers, contribueront à rendre sa version plus populaire.

Kevin Tindall, directeur général de l’activité dépanneurs de Tesco, a déclaré :

« Nous recherchons constamment des moyens d’améliorer l’expérience d’achat et notre dernière innovation offre une caisse transparente pour les clients en déplacement, les aidant à gagner un peu plus de temps. Il ne s’agit actuellement que d’un essai dans un magasin, mais nous sommes impatients de voir comment nos clients réagiront.