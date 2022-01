Tesco s’apprête à lancer la première utilisation commerciale au Royaume-Uni de poids lourds entièrement électriques

Tesco affirme que la conversion de son réseau de distribution jouera un rôle important dans ses efforts pour atteindre le zéro net d’ici 2035. // Tesco s’apprête à lancer les premiers poids lourds entièrement électriques à être utilisés commercialement en Grande-Bretagne // Le géant de l’épicerie a déclaré les deux poids lourds électriques remplacera environ 65 000 kilomètres de route au diesel par de l’énergie verte propre

Tesco a lancé les premiers camions articulés de fret lourd entièrement électrifiés à usage commercial au Royaume-Uni, alors qu’il franchit une nouvelle étape vers ses engagements nets zéro.

L’épicier s’est associé à la société de logistique FSEW pour lancer deux camions poids lourds entièrement électrifiés de 37 tonnes, qui transporteront des marchandises du terminal ferroviaire de Wentloog à l’extérieur de Cardiff jusqu’au centre de distribution de Tesco à Magor, au Pays de Galles.

Les véhicules peuvent parcourir environ 100 miles avec une seule charge, faisant de la distance relativement courte de l’aller-retour un itinéraire idéal pour tester comment d’autres véhicules pourraient être déployés dans la flotte, a déclaré le plus grand supermarché britannique.

Les deux premiers, du constructeur néerlandais DAF, devraient effectuer environ 65 000 miles de trajets de transport effectués autrement par des véhicules diesel, réduisant ainsi les émissions de CO2 estimées à 87,4 tonnes par an.

Le détaillant a déclaré que les poids lourds représentaient environ 16% des émissions du transport intérieur du Royaume-Uni, ajoutant que « s’attaquer à ce problème peut jouer un rôle important dans la réalisation des ambitions nettes zéro du Royaume-Uni ».

Cela représente un énorme pas en avant dans l’électrification des véhicules de livraison car, alors que les voitures électriques produites en série sont en service depuis de nombreuses années, la technologie n’existait pas jusqu’à présent en tant que solution commercialement viable pour le transport et la distribution électriques.

La Grande-Bretagne est devenue le premier pays à s’engager à fabriquer tous les nouveaux véhicules utilitaires pesant 26 tonnes et à zéro émission d’ici 2035 lors du sommet sur le climat Cop26 le mois dernier.

Les plus gros poids lourds n’auront pas besoin d’être à zéro émission avant 2040, une décennie plus tard que la date cible du Royaume-Uni pour l’élimination progressive de la vente de nouvelles voitures à essence et diesel.

Jason Tarry, directeur général de Tesco au Royaume-Uni et en Irlande, a déclaré que le début de la conversion de son réseau de distribution, l’un des plus importants du Royaume-Uni, jouerait un rôle important dans les efforts du supermarché pour devenir net zéro d’ici 2035.

« Nous avons déjà progressé en commençant notre passage aux camionnettes électriques de livraison à domicile et en déployant des bornes de recharge pour véhicules électriques pour nos clients. Je suis ravi que Tesco puisse également ouvrir la voie en matière d’innovation en matière de transport électrique, en aidant à lutter contre cette dernière source d’émissions du transport routier.

Mais en démontrant que le transport électrique des poids lourds est commercialement viable, Tesco a déclaré qu’il espérait contribuer à encourager des investissements plus larges dans la technologie et l’innovation pour soutenir les efforts du secteur du transport routier pour réduire les émissions et la pollution atmosphérique.

