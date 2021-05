Tesla à 1T $ ou Bitcoin à 50000 $: Charlie Munger de Berkshire Hathaway ne sait pas ce qui est pire

La forte aversion de Munger pour Bitcoin était également apparente lors d’une session de questions-réponses lors de la réunion annuelle des actionnaires de Berkshire. (Jonathan Alcorn / Bloomberg)

L’ami de longue date et partenaire commercial de Warren Buffett, ainsi que le vice-président de Berkshire Hathaway, Charlie Munger, ont récemment fortement critiqué la valeur d’entreprise croissante de la société de véhicules électriques d’Elon Musk Tesla et le prix du Bitcoin. Munger a déclaré qu’il ne savait pas ce qui était pire alors qu’il faisait une analogie avec la citation de l’écrivain anglais du 18ème siècle Samuel Johnson sur la décision de «l’ordre de priorité» entre une puce et un pou. Alors que la capitalisation boursière de Tesla s’élevait à 709 milliards de dollars vendredi, le prix de Bitcoin avoisinait 57700 dollars, selon CoinDesk, au moment du dépôt de ce rapport.

«J’ai la même difficulté que Samuel Johnson a eu une fois quand il a reçu une question similaire», a déclaré Munger dans une interview à la réunion annuelle des actionnaires du Daily Journal. «Il (Johnson) a dit: ‘Je ne peux pas décider de l’ordre de priorité entre une puce et un pou’, et je ressens la même chose à propos de ces choix. Je ne sais pas ce qui est pire. Munger répondait à une question de savoir si, selon lui, Bitcoin atteindre 50000 dollars était plus fou ou Tesla d’atteindre une valeur d’entreprise entièrement diluée de 1000 milliards de dollars. L’assemblée des actionnaires s’est tenue en février de cette année. «Bitcoin me rappelle ce que disait Oscar Wilde à propos de la chasse au renard. Il a dit que c’était la poursuite de l’innommable par l’indicible », avait déclaré Munger plus tard lors de l’entretien.

Lisez aussi: Introduction en bourse de Zomato: ce que la liste de Deepinder Goyal Foodtech Unicorn signifie pour l’écosystème de startups indiennes, les investisseurs

La forte aversion de Munger pour Bitcoin était également apparente lors d’une session de questions-réponses lors de la réunion annuelle des actionnaires de Berkshire samedi. «Je ne suis pas favorable à une monnaie qui soit si utile aux ravisseurs et aux extorqueurs, etc., et je n’aime pas non plus simplement transférer vos milliards de milliards de dollars supplémentaires à quelqu’un qui vient d’inventer un nouveau produit financier à partir de rien», CNBC signalé. «Je pense que je devrais dire modestement que tout ce foutu développement est dégoûtant et contraire aux intérêts de la civilisation.

Pour Tesla, Munger avait également déclaré l’année dernière en février lors de la rencontre annuelle du Daily Journal: «Je n’achèterais jamais (Tesla), et je ne le vendrais jamais à découvert… Ne sous-estimez jamais l’homme qui se surestime. Je pense qu’Elon Musk est particulier et qu’il se surestime peut-être, mais il ne se trompe peut-être pas tout le temps », avait déclaré Munger. La capitalisation boursière de Tesla a augmenté de plus de 350% au cours des 12 derniers mois, passant de 152 milliards de dollars au 4 mai 2020, alors qu’elle est tombée au niveau actuel de près de 900 millions de dollars en janvier de cette année.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.