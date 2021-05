Tesla a des mains de diamant au milieu d’une «peur extrême», Michael Saylor détient désormais 0,6% de l’approvisionnement en circulation de BTC

Aujourd’hui a été une journée folle pour le marché de la crypto-monnaie.

Bitcoin et Ether ont tous deux chuté de plus de 50% par rapport à leur niveau record, et le marché total de la cryptographie a perdu 700 milliards de dollars et se situe maintenant à un peu moins de 1,75 billion de dollars, selon CoinGecko.

La liquidation instantanée aujourd’hui semble être tout aussi impulsée au comptant que le marché à terme puisque 775 012 traders ont été liquidés pour 8,58 milliards de dollars, le deuxième plus élevé après les liquidations de plus de 10,1 milliards de dollars du 17 avril.

Le sentiment du marché des options bitcoin n’a pas été vu depuis mars 2020 pic.twitter.com/E5E26KPcUp – CL (@ CL207) 19 mai 2021

Avec le prix du Bitcoin tombant à 30000 dollars, les niveaux de fin janvier, et celui de l’Ether à 1900 dollars vu pour la dernière fois le 1er avril, il est logique que l’indice de peur et de cupidité ait maintenant une lecture de 21, ce qui n’a pas été vu depuis avril 2020. ETH – 16,25% Ethereum / USD ETHUSD 2853,37 $



Avec le prix du Bitcoin tombant à 30000 dollars, les niveaux de fin janvier, et celui de l'Ether à 1900 dollars vu pour la dernière fois le 1er avril, il est logique que l'indice de peur et de cupidité ait maintenant une lecture de 21, ce qui n'a pas été vu depuis avril 2020.

Une lecture de 21 représente une peur extrême du marché qui a «historiquement présenté de solides opportunités d’achat pendant les cycles haussiers», a noté Arcane Research.

Et Tesla s’est avéré avoir des mains solides alors que son PDG Elon Musk a déclaré sur Twitter que le constructeur de voitures électriques avait des mains de diamant grâce à «Master of Coin», le directeur financier de la société Zach Kikhorn.

Il y a quelques jours, Musk avait précisé que Tesla n’avait vendu aucun de ses Bitcoins après avoir fait allusion à cela lors d’un débat sur la consommation d’énergie de Bitcoin et la mise à l’échelle de la blockchain.

Tesla a – Elon Musk (@elonmusk) 19 mai 2021

Au milieu de cela, le PDG de MicroStrategy, Michael Saylor, a annoncé qu’il contrôlait désormais 111000 BTC au total, soit près de 0,6% de l’offre actuelle de Bitcoin en circulation de 18713700 BTC, via les entités qu’il contrôle.

Je ne vends pas. https://t.co/bhpdCuSy4D – Michael Saylor (@michael_saylor) 19 mai 2021

Pas un seul Bitcoin n’a été vendu par Saylor non plus, a-t-il partagé, ajoutant: «Bitcoin Forever».

Bitcoin / USD BTCUSD