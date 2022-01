Tesla a livré près d’un million de véhicules en 2021

Tesla a livré un nombre record de 936 172 véhicules en 2021, comme indiqué dans un rapport de Tesla, ce qui représente une augmentation de 87 % par rapport aux 499 550 livraisons de véhicules effectuées par Tesla en 2020.

L’entreprise a réussi à livrer 308 600 voitures au cours du seul dernier trimestre de 2021, contre 241 300 livraisons au troisième trimestre. Parmi ces livraisons, 11 750 concernaient les modèles S et X, tandis que 296 850 concernaient les modèles 3 et Y. Les modèles 3 et Y représentaient également la majorité des livraisons tout au long de l’année avec 936 172 expéditions, contre 24 964 modèles S. et X livraisons.

Tesla avait précédemment déclaré qu’il prévoyait d’augmenter ses livraisons d’environ 50 % chaque année, et bien qu’il n’ait pas atteint le million d’expéditions, il a tout de même dépassé son objectif de croissance annuel. En novembre, une note interne a révélé que le PDG de Tesla, Elon Musk, avait dit à ses employés de cesser de se précipiter pour effectuer des livraisons d’ici la fin du trimestre et de se concentrer plutôt sur la réduction des coûts, notant qu’il s’attendait à une vague de véhicules des usines de Tesla en Californie et en Chine. pour atteindre les clients en décembre.

La pénurie actuelle de puces a poussé un certain nombre de constructeurs automobiles à pomper leurs freins, Tesla inclus. L’année dernière, Tesla a réécrit son propre logiciel pour aider à atténuer l’impact de la pénurie, et a également dû arrêter brièvement la production de son usine californienne en février. Certains clients ont même signalé que des ports USB manquaient dans leurs véhicules, potentiellement en raison de la pénurie.

Malgré tout cela, la valeur de Tesla a dépassé 1 000 milliards de dollars en octobre après que la société de location de voitures Hertz a ajouté 100 000 Tesla à sa flotte. La société a même connu son trimestre le plus rentable de son histoire au troisième trimestre 2021, mais cela pourrait changer, étant donné que les résultats du dernier trimestre 2021 n’ont pas encore été publiés.