La décision de Tesla de tester son logiciel avancé d’aide à la conduite « Full Self Driving » avec des propriétaires de véhicules non formés sur la voie publique a suscité un examen minutieux et des critiques, et c’était avant cette dernière version.

La version 10.3 a commencé à être déployée samedi soir/dimanche matin avec une longue liste de notes de version. La liste mentionne des changements en commençant par l’introduction de profils de conducteur qui peuvent basculer entre différentes caractéristiques pour suivre la distance, les arrêts roulants ou la sortie des voies de dépassement. Il est censé mieux détecter les feux de freinage, les clignotants et les feux de détresse des autres véhicules, ainsi que réduire les faux ralentissements et améliorer la compensation pour les piétons.

Cependant, dimanche après-midi, Elon Musk a tweeté que Tesla « voyait des problèmes avec 10.3, donc revient temporairement à 10.2 ».

Voir quelques problèmes avec 10.3, donc revenir temporairement à 10.2. Veuillez noter que cela est à prévoir avec le logiciel bêta. Il est impossible de tester toutes les configurations matérielles dans toutes les conditions avec un QA interne, d’où une bêta publique. – Elon Musk (@elonmusk) 24 octobre 2021

(Comme toujours, pour être clair : ce logiciel ne rend pas les voitures de Tesla entièrement autonomes. Le PDG de Tesla, Elon Musk, a même déclaré qu’il pensait que la version « complète des fonctionnalités » du logiciel que son entreprise appelle « Full Self-Driving » sera, à mieux, être « susceptible » de conduire quelqu’un de son domicile au travail sans intervention humaine et nécessitera toujours une surveillance. Cela ne décrit pas une voiture entièrement autonome.)

Alors que plusieurs conducteurs ont déjà partagé des vidéos et des impressions de leur expérience avec la sortie – que cela corresponde ou non à ce que Tesla souhaite que les participants partagent sur les réseaux sociaux – les testeurs disent que la mise à jour de restauration supprime complètement les capacités bêta de FSD de leurs voitures.

Alors que plusieurs affiches indiquaient que la mise à jour 10.3 introduisait des avertissements de collision frontale fantôme (FCW), d’autres problèmes notés comprenaient une option de guidage automatique en voie de disparition, des problèmes de régulateur de vitesse à détection de trafic (TACC) et une panique occasionnelle du pilote automatique. On ne sait pas à quel point ces problèmes sont courants et lesquels, le cas échéant, ont causé le retour en arrière, mais Musk a répondu à un tweet sur les problèmes Autosteer et TACC disant que la société y travaillait.

S’il s’agit d’un problème courant au sein du groupe de test, un FCW fantôme serait certainement suffisamment grave pour lancer une annulation. En 2019, il y a eu un rappel Mazda3 pour résoudre les problèmes avec le système de freinage intelligent détectant à tort des objets sur le chemin de la voiture. Si une autre voiture suit de près, les véhicules qui freinent soudainement sans raison – comme le prétendent plusieurs publications sur les réseaux sociaux – pourraient facilement provoquer un accident. Un autre problème pour les testeurs est que plusieurs ont affirmé que les faux incidents FCW ont abaissé leur «score de sécurité» évalué par Tesla suffisamment bas pour qu’ils ne puissent peut-être pas rester dans la version bêta.

Pour toute personne soucieuse d’être un membre réticent du groupe de test en existant simplement à proximité d’une Tesla à l’aide d’un logiciel de travail en cours, cela pourrait être un signe que l’entreprise résout les problèmes rapidement ou un exemple de sa dangerosité. D’un autre côté, pour les propriétaires de Tesla qui espèrent que le test s’étendra aux personnes ayant un score de sécurité inférieur, le hacker @greentheonly tweete : « À ceux d’entre vous qui ont de faibles scores et qui attendent le FSD : ne le faites pas. Imaginez que vous conduisiez comme l’application l’exige, ce serait horrible, n’est-ce pas ? Mais la voiture roule encore pire ! C’est sérieusement totalement inutilisable dans n’importe quel type de trafic et sur des routes étroites, les vidéos ne lui rendent pas justice.

Semblable à la façon dont je n’utilise pas le contrôle de la lumière d’arrêt, le courant d’itération est quelque chose que je voudrais en dehors des expériences limitées, mais contrairement au mode d’arrêt TL, vous ne pouvez pas désactiver les désagréments FSD !

(j’espère que ça s’améliore, mais connaissant Tesla, c’est loin) – vert (@greentheonly) 12 octobre 2021