Tesla a une attitude tellement étrange envers la presse • ​​.

L’attitude de Tesla envers la presse m’a toujours semblé être un peu comme la relation qu’une Maison Blanche démocrate s’attend à avoir avec les médias. En règle générale, bien sûr, les choses sont toujours un peu chaotiques entre la presse et une administration présidentielle républicaine. Mais dès qu’un démocrate emménage dans le bureau ovale ? Ils sont connus pour se hérisser et perdre complètement leur savoir-faire lorsqu’un journaliste ne prend pas telle ou telle déclaration pour argent comptant. Comme si les officiels voulaient crier : c’est nous qui suivons enfin la science ! Comment osez-vous nous interroger, vous avez mal au cou ! La voiture électrique chérie d’Elon Musk peut être un peu comme ça. À moins que vous ne soyez une émission de variétés de fin de soirée qui lui permettra de s’amuser dans un costume de Mario, ou que vous soyez un animateur de podcast controversé qui le laissera dire toute pensée qui lui vient à l’esprit sur votre émission qui dure 1 000 heures, Tesla ne veut rien avoir à faire avec vous. Ce qui m’amène au mystère d’un nouveau concessionnaire Tesla qui pourrait ou non venir ici, dans ma ville de Memphis.

Signe de la concession Tesla

Alors qu’Elon faisait les gros titres lundi pour une fausse toux pour déguiser une insulte visant Apple lors du dernier appel de résultats de Tesla, je conduisais à environ 3 km de mon appartement. À l’ancien emplacement d’un concessionnaire Hyundai, où j’ai en fait apporté la voiture que je conduis maintenant.

Je voulais voir ça par moi-même.

L’espace est apparemment en train de devenir un concessionnaire ou un magasin Tesla. Basé sur juste, je ne sais pas, l’ambiance que vous obtenez lorsque vous vous tenez devant:

J’ai pris cette photo peu de temps après un moment précis lors de la partie questions-réponses de l’appel aux résultats de Tesla lundi. Un analyste avait interrogé Elon sur l’ouverture du réseau Tesla Supercharger à des tiers. “Je pense que nous voulons souligner que notre objectif est de soutenir l’avènement de l’énergie durable”, a-t-il déclaré en réponse. “Il ne s’agit pas de créer un jardin clos et de l’utiliser pour matraquer nos concurrents, ce qui est utilisé par certaines entreprises.”

Puis il fit semblant de tousser et marmonna « Apple ». Pas de surprise, c’est vite devenu une histoire.

Appel étonnamment incohérent de Musk & Co, pas que cela ait l’air d’avoir de l’importance… – Jim Cramer (@jimcramer) 27 juillet 2021

Au cours des dernières semaines, pendant ce temps, la plupart des grands médias ici dans ma ville ont envoyé en vain des demandes de renseignements à l’adresse e-mail de presse de Tesla à laquelle personne ne répond jamais. Plus précisément, en posant la question la plus anodine : Tesla fait-il quelque chose de nouveau ici à Memphis ? Est-ce un nouveau concessionnaire ou magasin Tesla ? Parce que ça… un peu ça y ressemble. Avec votre inscription, et tout.

D’ailleurs, j’ai essayé d’obtenir une réponse de l’entreprise. Pas de chance.

Relations presse

C’est un détail tellement idiot d’essayer de cacher, d’autant plus que la presse locale a tendance à se moquer de ce genre de nouvelles de la société. C’est plutôt considéré comme une histoire d’aubaine en matière de développement économique. Les journalistes locaux ne se soucient pas de choses comme Elon qui tweete l’éloge de la Chine. C’est le genre de chose qui rend une ville cool. Sentez-vous sur la carte.

Tesla exploite actuellement un centre de service dans une partie plus ancienne de la ville ici. Et, bien sûr, nous avons un certain nombre de points de recharge. Mais pas encore de magasin ou de concessionnaire Tesla (en ignorant ce que sera cette chose mystérieuse).

En guise de post-scriptum : Espérons que le ton de ce message ne reflétera que l’exaspération envers la non-réponse de l’entreprise ici. Et ne me mettra pas à la merci des employés secrets de Tesla qui auraient parcouru Internet à la recherche de tout ce qui pourrait blesser les sentiments de leur PDG.

