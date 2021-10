Tesla a vendu 241 300 voitures au troisième trimestre tandis que d’autres constructeurs automobiles ont enregistré de fortes baisses

Tesla a résisté à la tendance plus large à la baisse des ventes provoquée par la pénurie mondiale de puces au troisième trimestre de cette année, puisqu’elle a vendu 241 300 voitures, soit un total de 102 000 véhicules de plus qu’au même trimestre de l’année dernière. C’est le plus que Tesla ait jamais vendu en un trimestre (et pour une perspective supplémentaire, la société a vendu 367 500 en 2019).

La société a de nouveau réussi à livrer plus de véhicules malgré le fait que les principaux constructeurs automobiles ont enregistré d’énormes baisses au cours du dernier trimestre. General Motors, le plus grand constructeur automobile des États-Unis, a déclaré vendredi matin qu’il n’avait vendu que 446 997 véhicules au troisième trimestre, soit une baisse de 33 % par rapport à la même période l’an dernier.

Tesla a évité des problèmes similaires en partie parce qu’il s’est procuré différents semi-conducteurs et a réécrit des logiciels à la volée pour faire fonctionner ces puces à la place de celles qui ne sont pas actuellement disponibles. Au-delà de cela, la société continue d’enregistrer de fortes ventes en Chine, où elle a commencé à fabriquer et à vendre des véhicules au début de 2020. Le SUV Model Y est également devenu une option populaire aux États-Unis, et Tesla vient de commencer à les vendre en Europe également.

Encore plus de production devrait également être mise en ligne dans les mois à venir, car Tesla a construit une énorme partie de son usine à Austin, au Texas et réussit enfin à obtenir certaines des dernières approbations pour commencer à exploiter sa nouvelle usine en dehors de Berlin, en Allemagne. . C’est malgré le retard de certains produits, comme le Cybertruck et le Roadster de deuxième génération.