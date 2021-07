Faits marquants:

Cathie Wood, PDG d’Ark Invest, affirme que Bitcoin consomme moins d’énergie que les banques.

Le PDG de Twitter, Jack Dorsey, affirme que le bitcoin est la monnaie native d’Internet.

Lors de l’événement d’actualité Bitcoin (BTC), The B Word, ce mercredi 21 juillet, le PDG de Tesla et SpaceX, Elon Musk, a admis que les deux sociétés possédaient du bitcoin et qu’il avait également personnellement investi dans Ethereum et dogecoin. . Musk, qui a participé avec Jack Dorsey, PDG de Twitter et Square, et Cathie Wood, PDG d’Ark Invest, a noté comme “très probable” que Tesla acceptera à nouveau le bitcoin comme moyen de paiement.

Alors que Musk avait des réserves concernant le mécanisme de consensus de preuve de travail Bitcoin, il s’est qualifié de partisan des crypto-monnaies. “J’ai du bitcoin, Tesla possède du bitcoin et SpaceX possède également du bitcoin”, a déclaré l’exécutif. Je prétends également que vous avez personnellement investi dans l’éther (ETH) et le dogecoin (DOGE), bien que votre investissement en bitcoin soit « considérablement plus élevé » que ce que vous avez investi dans les deux autres crypto-monnaies.

L’événement avait suscité des attentes quant à un éventuel débat sur la consommation énergétique du Bitcoin, mais cela ne s’est pas produit. Bien que Musk ait mentionné ses réserves sur la preuve de travail, en raison de l’impact environnemental de l’exploitation minière, il a ratifié ses déclarations de la mi-juin, revues par CriptoNoticias, sur la possibilité que Tesla accepte à nouveau le BTC comme moyen de paiement dans l’acquisition de voitures.

Je voudrais faire plus de vérifications pour confirmer que le pourcentage d’utilisation d’énergie renouvelable [en la minería de Bitcoin] est de 50 % ou plus. Si tel est le cas, Tesla acceptera probablement à nouveau le bitcoin. Elon Musk, PDG de Tesla.

Les participants au panel de dialogue ont convenu qu’ils voyaient un avenir prometteur pour le bitcoin. Source : Twitter.

Bitcoin comme moyen efficace d’envoi de fonds

Pour sa part, Cathie Wood fait référence au bitcoin comme solution financière pour des millions de personnes dans les pays émergents, car c’est un moyen très efficace d’envoyer des fonds. Wood affirme qu’il existe des pays comme le Salvador, où les envois de fonds représentent 37% du PIB, ou le Népal, avec un pourcentage de 24%. “Au total, les envois de fonds dans le monde s’élèvent à environ 700 milliards de dollars par an”, a déclaré Wood.

Musk a demandé à Jack Dorsey s’il commencerait à accepter le bitcoin comme moyen de paiement pour la publicité sur Twitter. Dorsey a répondu “Absolument”, bien qu’il ait précisé que ce n’était pas son objectif principal pour le moment, mais de mener à bien son projet de réseau social décentralisé qu’il a pour Twitter.