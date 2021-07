Tesla accepterait à nouveau Bitcoin, réaffirme Elon Musk

in

Lors de sa participation au forum “The B Word”, organisé ce mercredi, le PDG de Tesla, Elon Musk, a assuré que son entreprise accepterait à nouveau Bitcoin. C’est l’une des déclarations les plus attendues par les amateurs de crypto-monnaie. Bien que Musk ait récemment évoqué cette possibilité, il la confirme maintenant avec des données plus récentes.

La dernière fois que le magnat a évoqué le sujet, il l’a fait dans un tweet. Dans celui-ci, il assure que si le minage de Bitcoin atteint ou dépasse 50% des opérations avec des énergies renouvelables, il franchirait le pas. Maintenant, avec une grande partie des mineurs quittant la Chine et une plus grande transparence dans l’entreprise, Musk dit qu’il envisage d’accepter à nouveau Bitcoin comme forme de paiement pour ses véhicules électriques.

Un autre facteur souligné par le milliardaire dans le forum susmentionné est qu’il n’est pas hostile à la crypto-monnaie pionnière. En ce sens, il a assuré que non seulement Tesla avait Bitcoin en réserve, mais aussi son autre société, SpaceX, et qu’il économisait également personnellement dans cette crypto-monnaie, ainsi qu’en Ether et Dogecoin. En même temps, il assure qu’il ne vendra pas une seule pièce.

Tesla accepterait à nouveau Bitcoin en un rien de temps

L’une des questions les plus attendues pour Elon Musk était de savoir si sa société Tesla accepterait à nouveau Bitcoin après le rapport sur l’exploitation minière numérique. Selon ce rapport du Bitcoin Mining Council, 56% de l’activité est réalisée avec de l’énergie propre et la tendance est à la hausse.

En d’autres termes, c’est l’activité économique qui avance vers la durabilité avec le meilleur rythme. Par conséquent, lorsqu’il a été approché avec ces résultats de 56% et sa promesse de 50% ou plus, Musk a été catégorique. Il s’est assuré que sa parole était tenue et il évalue les données disponibles.

Le prix du Bitcoin jusqu’à hier menaçait de perdre le support de 28,2 milliers de dollars par pièce. Quelques heures auparavant, il avait perdu le soutien psychologique du 30K pour la deuxième fois depuis juin. Cependant, le prix s’est redressé de manière impulsive lors de la séance de bourse de mercredi dernier.

Il convient de noter que ce rebond n’a aucun lien direct visible avec les paroles de Musk selon lesquelles Tesla accepterait à nouveau Bitcoin. La reprise de près de 8% du prix de la crypto-monnaie pionnière s’est produite quelques heures avant l’événement susmentionné.

Lors de l’événement The B Word, le PDG de Tesla, Elon Musk, a assuré que son entreprise accepterait à nouveau Bitcoin comme moyen de paiement pour ses véhicules électriques. Source : Fxmag

En attendant que l’annonce passe

Bien qu’Elon Musk ait promis d’évaluer la possibilité de reprendre l’échange de ses véhicules avec Bitcoin, pour l’instant ce ne sont que des mots. Par conséquent, cela est susceptible d’expliquer pourquoi, jusqu’à présent, le prix de la devise n’a pas réagi avant cette nouvelle positive.

Le prix pourrait être aidé par une augmentation significative si la nouvelle que Tesla accepte à nouveau Bitcoin devient effective. Au moment de la rédaction, le prix de la plus importante des monnaies numériques est de 32 065 $ selon les données de TradingView.

Les investisseurs attendent ce qui pourrait arriver dans les prochaines heures. Certaines analyses comme celles du portail EQI, affirment que la nouvelle résistance se situe à 36 mille dollars et le prix du Bitcoin ne tardera pas à le prouver.

Ce qui est vrai, c’est que la tendance baissière a de nouveau été interrompue. Les deux dernières pertes du support 30K ont été éphémères. Cela montre le niveau de maturité que Bitcoin acquiert.

