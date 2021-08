Tesla AI Day: 3 grands catalyseurs d’actions TSLA à surveiller ce soir

Aujourd’hui s’annonce important pour l’avenir de Tesla (NASDAQ :TSLA). L’empire des véhicules électriques (VE) d’Elon Musk est soumis à une pression énorme alors qu’une enquête sur les fonctionnalités de conduite autonome de l’entreprise continue de s’intensifier. L’entreprise organise aujourd’hui son « Tesla AI Day », le deuxième événement public majeur pour l’entreprise cette année. Les investisseurs se demandent quelles révélations Tesla doit partager avec ses actionnaires. Les actions TSLA peuvent-elles voir une nouvelle vie au milieu de ces eaux agitées ?

Tesla n’est pas nouveau dans la controverse ; Elon Musk s’est déjà attiré des ennuis avec la Securities and Exchange Commission (SEC) à cause de ses tweets. Désormais, une enquête beaucoup plus sérieuse plane sur l’entreprise concernant ses technologies de conduite autonome. La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) examine actuellement 11 accidents impliquant des Tesla utilisant leurs fonctions de conduite autonome et s’écrasant sur des scènes de premiers intervenants sur la route.

L’événement de la société plus tôt cette année a vu Elon Musk présenter au monde le Tesla Model S Plaid. L’événement d’aujourd’hui se concentre évidemment sur les capacités d’IA de Tesla, ce qui arrive à point nommé compte tenu des enquêtes. Que pourraient rechercher les investisseurs pour obtenir une lueur d’espoir de l’entreprise à l’approche de l’automne ?

Il est peu probable qu’Elon Musk renonce à la tendance baissière du Lidar lors de la journée Tesla AI ; Les investisseurs espèrent une grande révélation de produit

Les investisseurs ne savent pas trop quoi penser avant l’événement, diffusé ce soir à 17 h 00 HNP. À quoi pourraient-ils s’attendre ou espérer?

Tout d’abord, il est très peu probable que Musk assouplit sa position contre la technologie lidar, en particulier au milieu de l’enquête. Sa haine de la technologie laser ne s’est pas du tout atténuée depuis qu’il l’a dénoncée lors de la Journée de l’autonomie 2019 de Tesla.

“Alors que Musk a suggéré que l’adoption généralisée des véhicules autonomes est proche, la plupart des observateurs de l’industrie disent que nous sommes dans des années ou des décennies”, explique Joanna Makris, analyste de marché chez InvestorPlace. « La plupart des observateurs disent que le lidar est le moyen le plus sûr et le plus rentable d’y arriver. Pourtant, Elon a complètement rejeté cette technologie.

Et maintenant, avec cette enquête en cours, les experts répètent que ces accidents ne se seraient pas produits si les voitures étaient équipées de lidar. Cependant, il serait extrêmement inhabituel pour Elon Musk de craquer sous cet examen minutieux; sans parler du fait que faire marche arrière sur l’affaire pourrait apparaître comme un aveu de culpabilité dans l’affaire aux critiques.

En fait, vous pouvez compter sur Tesla pour doubler sa conduite autonome sur ordinateur, simplement compte tenu de la nature du thème. L’IA est la grande vision de Musk pour l’avenir ; il aura sûrement des choses à dire sur la situation actuelle. Plus important encore, les téléspectateurs espèrent entendre ce qu’il va faire à ce sujet. Musk a prouvé qu’il restait calme lorsque son dos est contre les cordes, et il donnera probablement de grandes idées sur la direction que prendra l’entreprise à partir d’ici pour assurer une expérience de conduite autonome plus sûre.

Enfin, vous pouvez vous tourner vers l’entreprise pour aller au-delà de sa gamme de véhicules lors de la mise à jour. L’invitation à l’événement a un teaser indiquant qu’il y a plus à venir de cette nuit que de simples discussions sur la voiture. Dans ce document, la société indique que les téléspectateurs peuvent s’attendre à “avoir un aperçu de l’avenir de l’IA chez Tesla au-delà de notre flotte de véhicules”. Ce que cela signifie, personne ne peut le dire. Certains points de vente diffusent les idées d’une révélation de robot IA, ce qui semble être une possibilité probable; étant donné les idées de projets imprévisibles de Musk, cependant, votre propre supposition est aussi bonne que n’importe quelle autre.

