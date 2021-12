Tesla annonce un Cyberquad tout électrique à 1 900 $ pour les enfants

Tesla a discrètement lancé un VTT à quatre roues à 1 900 $ pour les enfants. Le Cyberquad for Kids est disponible à la commande dès maintenant sur le site Web de Tesla et commencera à être expédié dans deux à quatre semaines. L’annonce surprise intervient plus de deux ans après que Tesla a annoncé un VTT Cyberquad pleine grandeur pour compléter son Cybertruck futuriste. Le Cyberquad n’a pas encore été expédié.

Ce nouveau Cybersquad de la taille d’une pinte est conçu pour les enfants de 8 ans et plus et ceux dont les parents peuvent se permettre de leur acheter un VTT à 1 900 $. Il comprend un cadre en acier, un siège rembourré et une suspension réglable avec freinage à disque arrière. Il y a même des barres lumineuses à LED pour compléter l’esthétique cyberpunk. Ce VTT tout électrique a une vitesse de pointe de 10 mph et la batterie peut alimenter jusqu’à 15 miles d’autonomie.

Il existe trois réglages de vitesse : 5 mph, 10 mph et 5 mph en marche arrière. Tesla dit qu’il faudra jusqu’à 5 heures pour se charger complètement, et l’autonomie de la batterie peut être affectée par le poids de l’utilisateur, le terrain de conduite et le réglage de la vitesse. Le Cyberquad for Kids ne sera expédié qu’aux États-Unis pour le moment, et Tesla ne garantit pas que le VTT arrivera avant les vacances.