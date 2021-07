Tesla annonce une vraie tournée aux États-Unis pour l’automne 2021

Après une interruption de 18 mois que le monde a pris des concerts en direct en raison du verrouillage de COVID-19, Tesla ont annoncé leur retour aux concerts live avec le programme « Let’s Get Real ! » tournée — qui débutera le 5 août à Grants Pass, en Oregon. La tournée comprendra des spectacles avec les artistes légendaires Styx, Kid Rock et Lynyrd Skynyrd, et se poursuivra jusqu’en novembre 2021 – frappant les États-Unis continentaux et le Mexique.

Le guitariste de Tesla, Frank Hannon, déclare : « Nous sommes tellement excités et impatients de recommencer à donner de « vrais » concerts live. Il n’y a rien de tel que l’énergie d’être dans le même moment spontané avec un public de personnes. Tesla a toujours été fier d’être un groupe live à haute énergie qui s’appuie sur des performances sans piste d’accompagnement ni aide préenregistrée. Nous prévoyons des surprises pour nos fans lors de cette prochaine tournée en jouant des morceaux plus profonds de Tesla ainsi qu’une toute nouvelle chanson que nous venons d’écrire. Bien sûr, nous jouerons également les tubes, mais l’introduction d’un nouveau morceau à ce retour est quelque chose dont nous sommes très excités !

Les billets et les packages spéciaux VIP Soundcheck sont en vente dès maintenant. Visitez le groupe site officiel pour plus d’informations.

Tesla a passé la majeure partie de 2019 en tournée pour soutenir son dernier album, Shock, qui a été publié en mars 2019 via UMe. La suite de Simplicité de 2014 a été réalisée par Déf Leppard le guitariste Phil Collen.

La tournée « Let’s Get Real » de Tesla comprend les dates suivantes :

05 août – Grants Pass, OR @ Josephine County Fairgrounds

06 août – Grand Ronde, OR @ Spirit Mountain Casino

09 août – Sturgis, SD @ Full Throttle Saloon

11 août – Harris, MI @ Island Resort & Casino

12 août – Harris, MI @ Island Resort & Casino

14 août – Dubuque, IA @ Q Casino & Hotel : Back Waters Stage

15 août – Soaring Eagle Casino & Resort @ Mt Pleasant, MI * (avec KID ROCK)

18 août – Des Moines, IA @ Iowa State Fair * (avec STYX)

20 août – Island Lake, IL @ Bandes dans le sable à 3D Sideouts)

21 août – St. Louis, MO @ The Pageant

24 août – Anderson, IN @ Paramount Theatre

25 août – Wabash, IN @ Honeywell Center

27 août – Holmdel, NJ @ PNC Bank Arts Center * (avec LYNYRD SKYNYRD)

16 septembre – Roanoke, Virginie @ Dr Pepper Park

17 septembre – Ocean City, MD @ OC Bike Fest

19 septembre – New York, NY @ Irving Plaza

21 septembre – Hampton Beach, NH @ Hampton Beach Casino Ballroom)

23 septembre – Mansfield, MA @ Xfinity Center * (avec LYNYRD SKYNYRD)

27 septembre – Morrison, CO @ Red Rocks Amphitheatre * (avec LYNYRD SKYNYRD)

01 octobre – Irvine, Californie @ Fivepoint Amphitheatre * (avec LYNYRD SKYNYRD)

16 octobre – Pigeon Forge, TN @ Monsters on the Mountain Festival

25 octobre – 30 octobre – Quintana Roo, MX @ The Sands 2021 au Dreams Playa Mujeres Golf & Spa Resort

05 novembre – Knoxville, TN @ Thompson Boling Arena * (avec LYNYRD SKYNYRD)

06 novembre – Charleston, WV @ Charleston Coliseum * (avec LYNYRD SKYNYRD)

09 novembre – Charlotte, Caroline du Nord @ The Fillmore

13 novembre – Greensboro, Caroline du Nord @ Greensboro Coliseum * (avec LYNYRD SKYNYRD)

14 novembre – Atlanta, Géorgie @ Coca Cola Roxy

19 novembre – Bossier City, LA @ Century Link Center * (avec LYNYRD SKYNYRD)

20 novembre – Tupelo, MS @ BancorpSouth Arena * (avec LYNYRD SKYNYRD).

Écoutez le meilleur de Tesla sur Apple Music et Spotify.