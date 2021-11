Tesla arrive en Inde

Tesla jouissait d’une réputation non seulement en tant que grand ingénieur et inventeur, mais aussi en tant que philosophe, poète et connaisseur.

Par (Mme) Amb Narinder Chauhan,

Tesla m’a d’abord accueilli alors que mon avion atterrissait sur le sol de la capitale serbe : l’aéroport de Belgrade s’appelle Nikola Tesla Airport. Une pièce à l’effigie de Nikola Tesla (1856-1943) m’a également été présentée à Belgrade, où j’étais en poste. Américain d’origine serbe, Tesla était l’un des inventeurs et visionnaires les plus remarquables de son temps.

La plupart des gens ont entendu son nom, mais peu connaissent ses origines et sa place dans la science et la technologie modernes. En 1856, Nikola Tesla est né d’origine serbe dans le village de Smiljan, qui faisait alors partie de l’empire austro-hongrois, aujourd’hui en Croatie. Son père, Milutin Tesla, était prêtre de l’Église orthodoxe serbe. Sa mère, Georgina-Djuka Tesla, était, comme il l’a décrit, « une femme vraiment formidable, d’une compétence, d’un courage et d’une force d’âme rares ». Elle a inventé et construit toutes sortes d’outils et d’appareils, et il a hérité de son ingéniosité et de ses aptitudes. On prétend que Nikola est né lors d’un orage qui a fait dire à sa mère de manière prophétique qu’il serait un enfant de la lumière. Un dicton dit qu’un jour, alors qu’il était enfant, alors qu’il caressait son chat, une étincelle d’électricité a volé, qui est devenue l’intérêt permanent de sa vie.

À l’école, Nikola Tesla était un enfant prodige doté d’un talent remarquable pour résoudre des problèmes mathématiques. Adolescent, il est tombé gravement malade et s’est rétabli après que son père a accepté de le laisser étudier l’ingénierie au lieu de le faire prêtre ! Au cours des années 1870, il a étudié à l’Université technique de Graz, en Autriche et à l’Université de Prague, après quoi il a travaillé comme dessinateur de télégraphe et électricien. Il a déménagé aux États-Unis en 1884 à l’âge de 28 ans, pour travailler pour Thomas Edison. Les travaux électriques à courant continu d’Edison devenaient rapidement la norme aux États-Unis. Tesla a été embauché par Edison pour se séparer plusieurs mois plus tard en raison d’une relation commerciale-scientifique conflictuelle.

Nikola Tesla était un ingénieur et scientifique connu pour avoir conçu le système de courant alternatif (AC), qui est le système électrique prédominant utilisé dans le monde aujourd’hui. Il a également créé la bobine Tesla, qui est toujours utilisée dans la technologie radio. Tesla a inventé, prédit ou contribué au développement de centaines de technologies qui jouent un rôle important dans notre vie quotidienne – comme la télécommande pour la télévision, les néons et les lampes fluorescentes, la transmission sans fil, les ordinateurs, les smartphones, les faisceaux laser, les rayons X, la robotique , et, bien sûr, notre système électrique AC actuel.

La « guerre des courants » souvent décrite a éclaté entre Tesla et Edison à la fin des années 1800. L’enjeu était la base même du système électrique de l’ensemble des États-Unis, et plus tard du monde entier, et la norme pour la transmission d’énergie de l’industrie. Edison a affirmé que AC était dangereux et pouvait tuer des gens; Tesla a publiquement démontré sa sécurité en prenant le choc de 250 000 volts sur son corps. AC a gagné le combat. Dans un sens, nous vivons à l’ère de Tesla. Ce n’est pas une exagération qu’il a changé le monde.

Nikola Tesla a conçu la première centrale hydroélectrique à Niagara Falls, exploitant la puissance des chutes d’eau ; l’électricité ainsi générée a d’abord afflué vers les maisons de Buffalo le 16 novembre 1896. Une statue de Tesla sur l’île Goat surplombe les chutes aujourd’hui.

Écrivant pour la revue Electrical du 27 janvier 1897, il a déclaré : « La science électrique nous a révélé la vraie nature de la lumière, nous a fourni d’innombrables appareils et instruments de précision, et a ainsi considérablement accru l’exactitude de nos connaissances ». . Tesla a vendu plusieurs de ses droits de brevet, y compris ceux de ses machines AC, à George Westinghouse. L’Engineer’s Club a ironiquement décerné à Tesla la médaille Edison en 1917.

Grâce aux premiers travaux de Tesla, le transfert d’énergie sans fil est réalisé aujourd’hui, des chargeurs sans fil pour brosses à dents électriques et smartphones à la recharge sans fil des véhicules électriques. L’intensité du champ magnétique, pour les équipements tels que les scanners IRM, est également mesurée dans l’unité Teslas, en son honneur. Il avait plus de 300 brevets au moment de sa mort en 1943 à 86 ans. Il menait une vie de haillons à la richesse à la vie de haillons. Il avait peu de sens des affaires.

Tesla jouissait d’une réputation non seulement en tant que grand ingénieur et inventeur, mais aussi en tant que philosophe, poète et connaisseur. Tesla a rencontré Swami Vivekanand (1863-1902) qui avait introduit les philosophies indiennes du Vedanta et du Yoga dans le monde occidental, par exemple à travers son célèbre discours à Chicago au Parlement des religions. Tous deux espéraient une confirmation mutuelle du Vedanta et de la physique. Sous l’influence de Vivekanand, Tesla serait devenu végétarien et aurait commencé à utiliser des mots sanskrits comme « akasha » et « prana » pour décrire la force et la matière qui existent tout autour de nous. Je n’étais que trop heureux de promouvoir un roman graphique, intitulé « L’inventeur », sur Tesla et Vivekan et créé par Rave Mehta, un Indo-américain. Finalement, en 1905, Einstein a prouvé l’unité de la matière et de l’énergie.

Le jour de son 75e anniversaire, Tesla a reçu une lettre de félicitations d’Einstein et a fait la couverture du magazine Time. Tesla a escaladé de grandes hauteurs pour faire descendre la foudre sur terre.

Aujourd’hui, le constructeur de voitures électriques le plus connu au monde, Tesla Motors, porte son nom. Tesla Motors a déposé sa marque en Inde et recrute des talents. Il est prévu que 4 prochaines voitures Tesla seront officiellement lancées en Inde en 2021-23. Ceux-ci incluent le modèle 3, le modèle S, le modèle X et le modèle Y. Le modèle 3 doit être lancé en décembre 2021. Le co-fondateur et directeur général de Tesla Motors, Elon Musk, a déclaré qu’il n’installerait une usine en Inde que si ses véhicules importés obtenir une bonne réponse ici. Parmi les Indiens qui possèdent déjà des voitures Tesla figurent Mukesh Ambani, Prashant Ruia, etc. D’autres constructeurs de véhicules électriques haut de gamme comme Mercedes Benz et Audi se sont déjà lancés en Inde.

Les cendres de Tesla sont enterrées en Serbie, comme le souhaitent ses proches. J’ai eu le privilège de visiter à plusieurs reprises le musée ultramoderne Nikola Tesla dans le centre de Belgrade. C’est un musée des sciences consacré à sa vie et à son œuvre ainsi qu’à sa dernière demeure. Certains articles du musée ont été expédiés de New York à Belgrade en 1951, grâce aux efforts de son neveu Sava Kosanovic. Il abrite les archives Tesla avec plusieurs milliers de plans, dessins, livres et revues, y compris des présentations interactives en 3D, qui ont été inscrits au programme Mémoire du monde de l’UNESCO.

Même dans la mort, Tesla reste embourbé dans la controverse pour des raisons qui n’ont rien à voir avec son travail. L’église orthodoxe serbe voulait réenterrer ses cendres dans l’église Saint-Sava de Belgrade, la plus grande église orthodoxe du monde, aux côtés d’autres héros nationaux serbes, dont le prince Lazar du XIVe siècle qui a combattu les Ottomans. La communauté scientifique locale s’y est opposée. Maintenant, la Croatie veut mettre le visage de Tesla sur ses pièces en euros lorsqu’elle envisage d’adhérer à la monnaie en 2023. La Serbie, un pays non membre de l’UE, s’y oppose farouchement au motif que cela signifierait usurper l’héritage serbe.

(L’auteur est un ancien ambassadeur indien en République de Serbie. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online. La reproduction de ce contenu sans autorisation est interdite).

