Tesla augmente discrètement les prix de quatre de ses véhicules électriques

Tesla a discrètement augmenté les prix de quatre de ses véhicules électriques ce week-end, quelques jours après que le constructeur automobile a annoncé un bénéfice record de 1,6 milliard de dollars au troisième trimestre. D’abord signalés par Electrek, les véhicules électriques de base des modèles 3 et Y sont chacun 2 000 $ plus élevés, à 43 990 $ et 56 990 $ respectivement. De plus, les véhicules de base Model S et Model X coûteront chacun 5 000 $ de plus, à 94 990 $ et 104 990 $.

Tesla a connu un troisième trimestre record malgré la pénurie mondiale de semi-conducteurs qui a frappé d’autres constructeurs automobiles. Le PDG de Tesla, Elon Musk, a déclaré en juin que les hausses de prix incrémentielles de Tesla sur les modèles 3 et Y au cours du premier semestre 2021 étaient dues en grande partie à des pénuries dans la chaîne d’approvisionnement. Mais la société a pu réécrire le logiciel de son véhicule afin qu’il puisse prendre en charge des puces alternatives.

D’autres constructeurs automobiles, dont Volkswagen, Ford et Toyota, n’ont pas été aussi chanceux, prenant des mesures telles que l’augmentation des prix des véhicules et la fermeture temporaire d’usines pour tenter de surmonter la pénurie de puces.

Tesla n’a pas fourni d’explication pour les dernières hausses de prix, mais le directeur financier de l’entreprise, Zach Kirkhorn, a déclaré lors de sa conférence téléphonique sur les résultats du troisième trimestre avec les investisseurs que la demande accrue de véhicules électriques « nous a pris un peu au dépourvu ».

« Parfois, pour le public, nos changements de prix peuvent ne pas sembler logiques », a déclaré Kirkhorn. «Mais, vous savez, il existe une stratégie que nous travaillons dans les coulisses alors que nous équilibrons l’offre et la demande, car nous essayons également d’équilibrer diverses pénuries de pièces, tout en essayant de gérer les temps d’attente. Tout cela entre dans l’optimisation ici.

Mise à jour le 24 octobre 14h04 HE: Ajout d’une citation plus détaillée du directeur financier de Tesla.