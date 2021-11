Tesla aurait expédié des voitures sans ports USB

Certains clients de Tesla ont remarqué que leurs nouveaux modèles 3 et Y avaient des ports USB manquants, un problème détecté pour la première fois par Electrek. Tesla aurait dit aux clients que la pénurie de puces était à l’origine du manque de ports.

Comme l’a noté Electrek, le problème n’a pas semblé commencer à surgir avant le 11 novembre et ne semble affecter que les modèles 3 et Y. Les acheteurs récents se sont tournés vers Reddit pour exprimer leurs préoccupations concernant les ports manquants, notant que les ports USB-C sur la console centrale et près des sièges arrière sont manquants – beaucoup affirment également que le chargeur sans fil de leur VE ne fonctionne pas non plus (via Electrek ).

Les utilisateurs devront faire face à la conduite d’une batterie sur roues coûteuse qui ne peut même pas charger leurs propres appareils

Pour aggraver les choses, certains acheteurs allèguent également que Tesla ne leur a même pas dit que leur voiture ne serait pas équipée de ports USB, note Electrek. Pour certains, ce n’est que lorsqu’ils ont vu les rapports des autres ou reçu leur voiture qu’ils ont réalisé que les ports USB manquaient.

Selon Electrek, les utilisateurs qui ont réussi à entrer en contact avec Tesla disent que les ports pourraient être disponibles en décembre et qu’ils pourront alors prendre rendez-vous pour les faire installer. Mais ce n’est probablement pas une garantie que les pièces seront même disponibles à ce moment-là. Donc, pour l’instant, les utilisateurs devront faire face à la conduite d’une batterie sur roues coûteuse qui ne peut même pas charger leurs propres appareils.

La pénurie de puces s’est étendue à de nombreux domaines technologiques, et l’industrie automobile ne fait pas exception. Certains des modèles les plus récents de BMW ne seront pas équipés d’un écran tactile, et les acheteurs ne pourront probablement jamais en faire installer un ultérieurement. Même GM a été négativement affecté par la pénurie, car il a déjà dû abandonner la recharge sans fil et abandonner son module de gestion du carburant dans certains de ses véhicules plus récents. Il a même supprimé la fonction mains libres Super Cruise de Cadillac en raison de la pénurie. Cela dit, ce n’est peut-être pas le meilleur moment pour acheter une nouvelle voiture.