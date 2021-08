Tesla aurait mandaté des masques dans son usine de batteries du Nevada

in

Une vue aérienne de la Gigafactory Tesla près de Sparks, Nevada

Bob fort | .

Tesla dit aux travailleurs de son usine de batteries du Nevada qu’ils seront tenus de porter un masque à l’intérieur à partir de lundi, quel que soit le statut vaccinal, a rapporté dimanche le Wall Street Journal.

Les travailleurs de l’installation de Reno, dans la région du Nevada, devaient auparavant porter un masque s’ils n’étaient pas vaccinés, mais pourraient éviter cette exigence s’ils l’étaient, a déclaré le Journal, citant des personnes proches du dossier.

Tesla est la dernière entreprise à imposer des masques après que la variante Delta a forcé les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis à inverser la tendance et à recommander que même les personnes entièrement vaccinées portent des masques à l’intérieur.

Tesla n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de . en dehors des heures ouvrables.

Lisez le rapport complet du Journal ici.