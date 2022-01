Tesla bat le record de livraison de véhicules électriques, bat les projections

Le constructeur de véhicules électriques Tesla a battu les précédents records de livraison de produits au dernier trimestre de l’année et tout au long de 2021, a annoncé dimanche la société.

Tesla a livré 308 000 véhicules au quatrième trimestre, entre octobre et décembre, et plus de 936 000 véhicules tout au long de l’année, selon le communiqué de la société. Le rapport de dimanche représentait une augmentation de 87% des livraisons par rapport à 2020 et une augmentation de 71% par rapport aux livraisons du quatrième trimestre 2020.

Le rapport a également largement dépassé les attentes de Wall Street, qui prévoyaient que la société effectuerait 267 000 livraisons au dernier trimestre et livrerait moins de 900 000 véhicules en 2021, a rapporté CNBC.

« Ce fut un trimestre » cas de trophée « pour Musk & Co. avec un élan massif vers 2022 », a tweeté Daniel Ives, analyste technique pour Wedbush Securities.

Lundi, les actions de Tesla ont immédiatement bondi suite aux nouvelles positives après l’ouverture du marché. Les actions Tesla se négociaient de plus de 10 % en hausse environ deux heures après le début de la session.

Tesla détient 67% du marché américain des véhicules électriques, selon les données de la société de recherche Experian.

Les véhicules électriques continuent de représenter une part plus importante des ventes totales de voitures neuves dans le monde, selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE). L’AIE prévoit qu’il y aura près de 125 millions de véhicules électriques produits d’ici 2030.

La prévalence croissante des voitures électriques sur la route sera largement motivée par des objectifs ambitieux définis par les États-Unis et d’autres gouvernements occidentaux dans leurs efforts pour ralentir le changement climatique. Par exemple, aux États-Unis, le président Joe Biden s’est engagé à garantir que 50 % des ventes de voitures particulières soient électriques d’ici 2030 et que chaque ajout à la flotte de véhicules massive du gouvernement fédéral soit un VE d’ici 2035.

Plusieurs gouvernements ont même mis en place de futures interdictions sur les voitures équipées de moteurs à combustion interne traditionnels, a déclaré l’AIE.

Le contenu créé par The Daily Caller News Foundation est disponible gratuitement pour tout éditeur d’actualités éligible qui peut fournir un large public. Pour les opportunités de licence de notre contenu original, veuillez contacter [email protected]