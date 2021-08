Tesla commence à développer des robots humanoïdes pour que nous ne fassions pas de tâches ennuyeuses | La technologie

in

Un robot humanoïde est le nouveau projet Tesla qui a surpris tout le monde après avoir été annoncé par Elon Musk : Tesla Bot.

Les projets sur lesquels travaillent les différentes sociétés d’Elon Musk sont aussi variés que risqués. Des fusées spatiales aux véhicules électriques ou aux ordinateurs dans notre cerveau. Le fait est qu’il y a quelques heures a encore causé la surprise avec un autre projet: un robot en forme d’humain.

Ce projet sera développé au sein de Tesla “l’année prochaine” et servira à profiter des avancées réalisées dans l’entreprise dans des domaines tels que l’IA, le pilote automatique, la robotique ou sur la chaîne de montage elle-même.

Le projet a déjà été inclus sur le site Web de l’entreprise et est décrit comme un “robot humanoïde“pour” tzones dangereuses, répétitives ou ennuyeuses“. Comme il l’a expliqué, ils veulent « profiter de notre expérience en IA au-delà de la flotte de véhicules ». Mais il existe des données plus concrètes à leur sujet.

Certains l’ont appelé le nouveau Steve Jobs. D’autres, le vrai Iron Man. À chaque fois qu’il tweete, ses investisseurs tremblent. Ce sont les plus grandes excentricités d’Elon Musk.

Elon Musk a annoncé ce robot et certains designs lors de l’événement AI Day de Tesla et inclus un mannequin dans la même présentation, même si ce n’était pas fonctionnel. Dans le ton habituel qu’il utilise habituellement, il a commenté qu’il a été conçu pour que “vous puissiez le fuir, et très probablement vous le maîtriserez”.

Tout d’abord, il se veut convivial et les mesures annoncées sont environ 172 centimètres de haut et plus de 55 kilos. En ce qui concerne le nom de code au sein de l’entreprise, il s’appelle Optimus.

De l’avis du PDG de Tesla “essentiellement, à l’avenir, le travail physique sera un choix. Si tu veux le faire, tu peux le faire », recueille The Verge. Dans cette perspective, les robots auront une importance vitale. Un aspect qui n’est pas nouveau et qui fait débat sur des questions comme les types de travail qui disparaîtront dans l’avenir grâce à la robotique.

En tout cas, il est difficile d’imaginer quand le projet aura lieu ou s’il sera conforme à ce qui a été annoncé. Nous n’avons encore vu aucune technologie Tesla Bot en fonctionnement, et des entreprises comme Boston Dynamics ont de nombreuses années d’avance sur elles. Musk a tendance à s’aventurer avec des annonces parfois trop précoces, tant de questions demeurent.