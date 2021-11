Tesla commence à vendre un chargeur domestique qui fonctionne avec d’autres véhicules électriques

Tesla a lancé un nouveau chargeur mural domestique qui fonctionne avec d’autres véhicules électriques, comme l’a repéré Electrek. Le nouveau chargeur mural de niveau 2 a été discrètement ajouté à la boutique en ligne de l’entreprise le jour même où il a commencé à autoriser les véhicules électriques non Tesla à se recharger dans les stations Supercharger aux Pays-Bas – la première étape d’un plan beaucoup plus vaste pour ouvrir l’accès au réseau de recharge de Tesla. autour du monde.

Le nouveau chargeur utilise un connecteur J1772 standard, et non celui exclusif de Tesla, ce qui signifie qu’il devrait fonctionner correctement avec d’autres véhicules électriques en Amérique du Nord. Son prix est également compétitif, à 415 $ (bien qu’il doive être installé par un électricien professionnel). Tesla dit qu’il peut charger jusqu’à 9,6 kW et qu’il est conçu pour une installation intérieure ou extérieure. Il s’agit essentiellement d’une version retravaillée du chargeur domestique Tesla «Gen 2», ce qui signifie qu’il n’aura pas certaines des fonctionnalités les plus avancées (comme le Wi-Fi) trouvées sur la version Gen 3 que Tesla vend actuellement à ses propriétaires.

Tesla a ouvert la voie dans les véhicules électriques depuis des années, et le nouveau chargeur mural (et l’ouverture du réseau Supercharger) montre que l’entreprise est prête à tirer parti des nombreux nouveaux véhicules électriques en vente ou à proximité. Bien que cela ne rapportera probablement pas à Tesla une tonne d’argent comme sa principale activité automobile, il pourrait y avoir de bonnes opportunités ici. Alors que de nombreux constructeurs automobiles traditionnels vendent leurs propres chargeurs domestiques de marque, le marché tiers des chargeurs domestiques regorge de marques pour la plupart méconnaissables.