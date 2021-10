Tesla d’Elon Musk a augmenté de plus d’un milliard de dollars en investissement Bitcoin

Visitez l’article original*

La Tesla d’Elon Musk est maintenant à plus d’un milliard de dollars dans le vert sur son investissement Bitcoin alors que le prix approche les 58 000 $ pour la première fois depuis début mai.

Actuellement, Tesla détient environ 43 200 BTC, d’une valeur de près de 2,5 milliards de dollars au moment de la rédaction. La société a acheté pour environ 1,5 milliard de dollars de Bitcoin en février lorsqu’elle a ajouté Bitcoin pour la première fois à son bilan.

Au deuxième trimestre, Tesla a vendu 10% de ses avoirs en Bitcoin à un prix moyen d’environ 50 000 $ par jeton. Le PDG Elon Musk s’est ensuite rendu sur Twitter pour préciser que Tesla avait vendu 10% de ses avoirs en BTC pour prouver la liquidité et la viabilité de l’actif comme alternative aux liquidités dans son bilan.

Dans son rapport sur les résultats du deuxième trimestre, Tesla a annoncé avoir enregistré des gains d’une valeur de 128 millions de dollars sur sa vente de Bitcoin.

Le constructeur automobile a gagné environ 65% ou 1 milliard de dollars depuis son investissement initial en Bitcoin. C’est autant que son revenu de la vente de 201 250 voitures au deuxième trimestre. Actuellement, les entreprises qui ne sont pas des sociétés d’investissement, telles que Tesla, déclarent Bitcoin comme des actifs incorporels. Cela signifie que Bitcoin est enregistré dans les bilans à son coût historique et est ensuite déprécié si la valeur baisse. Bien que la valeur ne puisse jamais être révisée à la hausse si le prix du Bitcoin augmente.

MicroStrategy de Michael Saylor a récemment écrit au Financial Accounting Standards Board : « Cette déconnexion entre les états financiers d’une entité et la réalité économique de sa situation financière et de ses résultats d’exploitation crée de la confusion et ne fournit pas aux investisseurs, aux analystes et au grand public les informations qu’ils besoin de faire une évaluation éclairée des perspectives actuelles et futures d’une entité.

La question n’est pas de savoir si mais quand d’autres grandes entreprises emboîteront le pas à MicroStrategy, Tesla et Square, et ajouteront Bitcoin au bilan.