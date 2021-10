Tesla d’Elon Musk a déjà 1 milliard de dollars de bénéfices pour les bitcoins qu’il a achetés en février

Pour Éditeur quotidienBitcoin

Les augmentations de prix de la principale crypto-monnaie ont permis à Tesla de réaliser le même bénéfice en détenant BTC que grâce aux ventes de voitures au deuxième trimestre.

L’incursion de Tesla, la société de voitures électriques du milliardaire Elon Musk, sur le marché du Bitcoin a sans aucun doute porté ses fruits en 2021, surtout après que le prix du BTC a commencé à monter en flèche, dépassant les 58 000 $ à minuit. . Aujourd’hui, alors qu’il est 7h20 à New York, il a un peu baissé par rapport à ce prix et se situe à 57 683 $ US.

Il convient de rappeler que Tesla a acheté 1,5 milliard de dollars américains en Bitcoin le 8 février et possède actuellement environ 43 200 BTC, ce qui, au prix de 58 000 USD comme celui atteint il y a quelques heures, vaut environ 2,5 milliards USD. C’est environ 65% ou 1 milliard de dollars de plus que ce que le constructeur automobile a payé pour la crypto-monnaie.

Comme le rappelle Cointelegraph, au deuxième trimestre, Tesla a vendu 10% de ses avoirs en Bitcoin, environ 46 000 BTC, à un prix moyen déclaré d’environ 50 000 $ par jeton. Dans son rapport sur les résultats du deuxième trimestre, la société a indiqué qu’elle avait dégagé un bénéfice de 128 millions de dollars de sa vente de Bitcoin.

En juillet, Tesla a rappelé qu’il détenait toujours 1,3 milliard de dollars de Bitcoin et qu’il n’avait ni acheté ni vendu plus de BTC que prévu.

Tesla gagne à la fois sur Bitcoin et sur les ventes de voitures

Ajoute Cointelegraph que, suite au dernier rallye du prix du Bitcoin, Le bénéfice net de Tesla provenant de ses avoirs en crypto s’est avéré être aussi élevé que son chiffre d’affaires du deuxième trimestre.

Dans le détail, Tesla avait annoncé un bénéfice net de 1,14 milliard de dollars pour le deuxième trimestre, la première fois qu’il franchissait la barre du milliard de dollars. Le chiffre d’affaires faisait partie des 11,96 milliards de dollars de revenus que Tesla réalisait principalement de la vente de voitures, soit environ 10,21 milliards de dollars. Les 354 millions de dollars US restants provenaient de la vente de prêts réglementaires.

Tesla a révélé le 1er octobre avoir vendu 241 300 véhicules électriques au cours du troisième trimestre, contre 201 250 véhicules au trimestre précédent. Combiné aux gains réalisés en investissant dans Bitcoin, les attentes sont élevées pour les bénéfices de l’entreprise.

« Nous pensons que le troisième trimestre sera le plus fort de l’histoire de TSLA », a déclaré Alexander Potter, analyste de Piper Sandler.

Autres gagnants : Microstrategy et Square

Il existe deux autres grandes sociétés d’investissement Bitcoin, Microstrategy et Square, qui ont tiré d’importants bénéfices de la flambée actuelle.

La société d’intelligence économique MicroStrategy a acheté pour environ 3,15 milliards de dollars de Bitcoin en plusieurs tours à des prix différents. Comme le souligne Cointelegraph, uniquement avec votre premier achat datant du 11 août 2020, le bénéfice net Bitcoin de la société avoisine désormais les 6,3 milliards de dollars, doublant presque votre investissement.

Pour sa part, la société de services de paiement de Jack Dorsey Square a également réalisé des gains importants en détenant Bitcoin, qui vaut désormais plus de 442 millions de dollars de son investissement de 220 millions de dollars.

Sources : Marchés cryptographiques, Cointelegraph

Version de QuotidienBitcoin

Image de Unsplash