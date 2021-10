Tesla devient membre du club des 1 000 milliards de dollars | Invezz

Le marché de la cryptographie était principalement vert au cours des dernières 24 heures, tout comme la plupart des 10 meilleures pièces de capitalisation boursière. Ce matin, Bitcoin (BTC/USD) a affiché de légers gains, dépassant les 62 000 $. En dehors du top 10, le plus gros gagnant a été Curve (CRV/USD) avec un gain de plus de 17%, atteignant des augmentations hebdomadaires de plus de 70%.

Tesla rejoint le club des mille milliards de dollars

Après une croissance du cours de l’action de plus de 12% hier, la société d’Elon Musk a franchi la barre des mille milliards de dollars pour la première fois de son histoire. Les bénéfices sont dus à une commande géante de la société de location de voitures Hertz. Seuls quelques géants de la technologie font partie du club du milliard.

Vous recherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Hertz a également profité de la nouvelle, ses actions ayant augmenté de 10%. La société de location de voitures prévoit d’acheter 100 000 berlines Model 3 à Tesla, car elle semble croître après son récent dépôt de bilan aux États-Unis. Les actions de Tesla ont augmenté de 45% par an malgré un début difficile pour 2021 et après un rebond qui a commencé en mai.

Wall Street finit en vert

Le NASDAQ100 a clôturé la journée en hausse de 1%. Après Tesla, le plus gros contributeur a été la société Modern Pharma, avec un rendement quotidien de 7,1%. Malgré une perte de valeur à deux chiffres au cours du mois dernier, le cours de l’action Moderna a plus que triplé jusqu’à présent cette année. Deux des meilleures performances sur le SPX500 ont été la sidérurgie Nucor (+ 6,9 %) et le producteur de gaz naturel Coterra Energy (+ 6 %).

Microsoft et Google annoncent leurs résultats aujourd’hui

Hier, HSBC a annoncé une année de croissance de 76% de ses bénéfices annuels et a annoncé son intention de racheter des actions. Aujourd’hui, Alphabet (Google), Microsoft et le fabricant de puces AMD publieront leurs résultats.

Les prix du pétrole baissent

Après avoir atteint hier un nouveau sommet de 7 ans, les prix du pétrole ont finalement terminé la journée en baisse. Ce matin, les prix du pétrole étaient pratiquement stables, ouvrant légèrement en dessous de leur niveau de clôture d’hier.

JPN225 suit l’exemple de Wall Street

L’indice phare du Japon a gagné plus de 1% aujourd’hui, à l’instar de Wall Street. Un grand gagnant en Europe a été le GER40 avec un gain de 50 points. FRA40 a gagné 10 points et le UK100 a ouvert 9 points supplémentaires. Les indices China50 et HKG50 ont ouvert en baisse ce matin.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent