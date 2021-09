Tesla devra partager vos données Autopilot : voici les raisons

in

09/03/2021 à 11:24 CEST

La National Highway Traffic Safety Administration des États-Unis (ci-après NHTSA) a ordonné à Tesla de livrer les données détaillées du pilote automatique d’ici le 22 octobre, sinon vous ferez face à des amendes pouvant aller jusqu’à 115 millions de dollarsC’est du moins ce que nous assure Engadget, le média nord-américain. En août, la NHTSA a annoncé qu’elle enquêtait sur des incidents dans lesquels des véhicules Tesla avec pilote automatique activé est entré en collision avec des véhicules de premiers secours et des ambulances stationnés avec des feux clignotants. L’agence citée à l’origine 11 de ces accidents, qui a fait 17 blessés et un mort depuis 2018, mais un douzième incident s’est produit ce samedi seulement.

Dans une lettre envoyée au constructeur automobile, la NHTSA a demandé à Tesla de produire des informations détaillées sur le fonctionnement de la voiture. système d’aide à la conduite. Veut savoir comment vous assurez-vous que les conducteurs humains gardent les yeux sur la route lorsque le pilote automatique est activé et s’il y a des limites sur l’endroit où il peut être utilisé.

Les autorités ont longtemps critiqué Tesla pour ne pas avoir mis en place les mesures de sécurité pour s’assurer que les conducteurs humains gardent les mains sur le volant. Il y a quelques mois, la société a finalement activé la caméra montée sur le rétroviseur sur les véhicules Model 3 et Model Y pour “détecter et alerter l’inattention du conducteur pendant que le pilote automatique est engagé”. De plus, le pilote automatique n’est conçu que pour une utilisation sur autoroute, mais rien n’empêche les conducteurs de l’utiliser sur les routes locales.

En plus de données détaillées sur le pilote automatique, la NHTSA demande également des informations sur le nombre de voitures vendues par Tesla aux États-Unis. Vous souhaitez connaître toutes les procédures d’arbitrage ou de procès liées au pilote automatique dans lesquelles l’entreprise a été impliquée, ainsi que toutes les plaintes que Tesla a reçues de la part des clients concernant la technologie d’assistance à la conduite.