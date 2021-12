Tesla domine les ventes de voitures particulières électriques en Espagne

12/06/2021

Le constructeur américain Tesla est en tête des ventes de voitures particulières électriques en Espagne, le français Peugeot celles des hybrides rechargeables, le japonais Toyota celles des hybrides et la roumaine Dacia celles de celles fonctionnant au gaz liquéfié.

Le marché des véhicules électrifiés ne cesse de croître en Espagne et il ne cessera de croître dans les années à venir, grâce au fait que le Loi sur le changement climatique et la transition énergétique déclare qu’en 2023, au plus, toutes les villes espagnoles de plus de 50 000 habitants doivent avoir une zone à faibles émissions à ceux qui ne pourront accéder qu’aux véhicules les moins polluants.

Cela favorise les achats de véhicules avec labels environnementaux Sens général de circulation « Zéro émission (hybrides électriques purs, à hydrogène et rechargeables avec une autonomie minimale à zéro émission de 40 km) « et »ÉCHO (hybrides rechargeables de moins de 40 km d’autonomie, hybrides, véhicules fonctionnant au gaz naturel ou au GPL) ».

Selon l’association patronale des constructeurs automobiles Anfac, les immatriculations de véhicules électrifiés, hybrides et à gaz (voitures, quadricycles, véhicules utilitaires et industriels et bus) ont augmenté leurs ventes en novembre de 21,2% par rapport au même mois de 2020, à 28 859 unités, dont 27 137 immatriculations pour les voitures particulières .

Les véhicules alternatifs surpassent pour la première fois les véhicules traditionnels

Pour la première fois, selon les données de l’employeur, les ventes de ces véhicules alternatifs, avec une part de marché de 35,5% en novembre, parviennent à dépasser les ventes de véhicules essence (34,5%) et diesel (29,9%).

Si la période analysée est prolongée, de janvier à novembre, les immatriculations de ces véhicules ont augmenté de 67,4 % par rapport à la même période en 2020, à 276 625 unités. Dans le cas des voitures particulières, leurs livraisons ont grimpé de 69,3 %, pour atteindre 265 251 unités.

En analysant les chiffres par technologie de propulsion utilisée, les immatriculations de véhicules électriques au onzième mois de l’année étaient de 3 251 unités, 50 % de plus qu’en novembre 2020. Sa part du marché total était de 4 %.

Ceux des hybrides rechargeables s’élevaient à 4 402 unités, soit 44,4 % de plus et un poids sur le marché total de 5,5 %. Dans le cas d Label ECO, 1 557 véhicules à essence ont été vendus (29,5 % de moins qu’en novembre 2020 et une part de 1,9 %) et 19 047 hybrides (20 % de plus et 24 % de part).

Tesla, le leader incontesté

Tesla est celui qui reprend le marché des voitures particulières électriques. Sur les 2 773 (48 % de plus) qui se sont inscrits le mois dernier 248 étaient du modèle Tesla 3 (476,7 % de plus), 229 unités de la Peugeot 208 (126,7 % de plus), Kia Niro 210 (98,1% de plus), 144 de la Renault Zoé (26,5% de moins) et 121 de la Fiat 500 (5,950% de plus).

Au cours des onze premiers mois, ils ont été commercialisés 20 183 électriques (48,3% de plus). La Tesla Model 3 accumule 2 420 unités (161,3 % de plus), la Kia Niro 1 511 (137,5% de plus), la Renault Zoe 1 078 (46 % de moins), la Peugeot 208 atteint 964 (16,3 % de moins) et la Fiat 500 à 913 (45,550 % de plus).

Les hybrides rechargeables sont une chose Peugeot

Peugeot est celui qui vend le plus de voitures particulières hybrides rechargeables en Espagne. Sur les 4 396 (44,7% de plus) du mois de novembre, 400 sont du Peugeot 3008 (227,8% de plus), 260 du Kia Xceed (101,5% de plus), 238 du Hyundai Tucson (c’est nouveau), 215 du Mercedes -Benz GLC (54,6% de plus) et 175 de la Renault Mégane (18,2% de plus).

Jusqu’en novembre, sur les 38 402 immatriculées (128,4 % de plus), 3 719 correspondent à la Peugeot 3008 (231,4 % de plus), 1 669 à la Kia Xceed (158,3 % de plus), 1 544 à la Mercedes-Benz Classe A (85, 3 % de plus ), 1 326 au GLC (340,5 % de plus) et 1 313 au Volvo XC40 (65,9 % de plus).

Toyota est hybride

Toyota continue de dominer les hybrides. Sur les 18 697 vendus en novembre (22,3 % de plus), 1 684 (16,2 % de plus) étaient Toyota Corolla, 1 596 sont Toyota C-HR (24,6 % de plus), 1 506 sont Nissan qasqhai (c’est une nouvelle génération), 1195 sont Hyundai Tucson (22,4% de plus) et 947 sont Toyota yaris croix (Juste Lancé).

De janvier à novembre, les hybrides accumulent 194 516 unités (69,5 % de plus) : 15 372 sont de Toyota Corolla (10,1 % de plus), 13 520 delToyota C-HR (20,2 % de plus), 13 147 surlFiat 500 (230,3 % de plus), 10 914 des Hyundai Tucson (113,5 %) et 8 585 des Toyota Yaris (51,3% de plus).

Le gaz de pétrole liquéfié provient de Renault et Dacia

Sur les 1 269 unités (13,7% de moins) vendues en novembre dernier de Gaz (GPL + CNG + GNL), 531 étaient des Dacia Sandero (5,8% de moins), 298 des Duster Dacia (34,8 % de plus), 157 des Renault Captur (130,8% de plus), 150 des Renault clio (30,8 % de moins) et 68 des Siège Arona (11,4% de plus).

Au cours des onze premiers mois, ils agglutinent 12 141 unités (5,1 % de plus) : 6 142 les Dacia sandero (97,1% de plus), 1 526 le Renault Captur (180% de plus), 1 347 le Duster Dacia (5% de moins), 1 113 le Renault clio (37,8% de moins) et 555 le Dacia Lodgy (36% de plus).