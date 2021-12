Tesla fait l’objet d’un autre procès pour harcèlement sexuel et représailles de la direction

Un deuxième employé de Tesla en un mois a déposé une plainte pour harcèlement sexuel sur le lieu de travail, selon les rapports de . et Business Insider. Erica Cloud, une travailleuse à la chaîne de montage chez Tesla, a déposé une plainte devant la Cour supérieure du comté d’Alameda en Californie, affirmant qu’elle avait subi un harcèlement sexuel «continu et omniprésent» dans l’usine où elle travaillait.

Les managers de Cloud auraient exercé des représailles contre elle

Comme l’a noté ., le procès de Cloud allègue que son manager l’a serrée dans ses bras et l’a massée, et affirme qu’elle a également été soumise aux remarques vulgaires et sexuelles de son manager. Il accuse également Tesla de ne pas en faire assez pour lutter contre un éventuel harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Les responsables de Cloud auraient exercé des représailles contre elle après qu’elle ait soulevé le problème auprès des ressources humaines.

Cela survient juste après que Jessica Barraza, associée de production chez Tesla, a déposé une plainte accusant l’entreprise de « harcèlement sexuel endémique » dans son usine de Fremont, en Californie. Le procès de Barraza affirme qu’elle a été touchée de manière inappropriée, qu’elle a été insultée et qu’elle a fait l’objet de commentaires sexuels sur le lieu de travail. Elle allègue également que ses gestionnaires étaient au courant du harcèlement et ont adopté le même type de comportement.

En octobre, Tesla a été condamné à payer 137 millions de dollars en lien avec un autre incident survenu dans son usine de Fremont. Owen Diaz, un ancien opérateur d’ascenseur noir de l’entreprise, a déclaré avoir été victime de harcèlement racial et de discrimination. Les employés de Tesla ont ensuite proposé un recours collectif alléguant le racisme à l’usine de Fremont.