Tesla fait l’objet d’un examen minutieux du gouvernement américain sur les jeux à écran tactile

Lorsque Tesla a élargi sa liste croissante de jeux à écran tactile de tableau de bord l’hiver dernier, la mise à jour a inexplicablement permis aux conducteurs d’y jouer pendant que la voiture électrique était en mouvement. Près d’un an plus tard, le gouvernement des États-Unis demande enfin à l’entreprise pourquoi.

« Nous sommes conscients des préoccupations des conducteurs et discutons de la fonctionnalité avec le constructeur », a déclaré aujourd’hui à Bloomberg la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) des États-Unis. « La loi sur la sécurité des véhicules interdit aux fabricants de vendre des véhicules présentant des défauts de conception posant des risques déraisonnables pour la sécurité. »

Cette nouvelle survient juste un jour après qu’un reportage du New York Times a mis le problème en lumière. Depuis la sortie de la mise à jour 2020.48.26 en décembre 2020, trois jeux – Solitaire, The Battle of Polytopia et Sky Force Reloaded, ce dernier étant arrivé dans une mise à jour distincte en juillet 2021 – ont permis aux utilisateurs de jouer pendant que la Tesla était en mouvement.

Comme l’a noté le New York Times, Tesla semble être conscient du problème. Au démarrage de Solitaire, par exemple, un message contextuel avertit que « jouer pendant que la voiture est en mouvement est réservé aux passagers », mais le système d’exploitation ne fait rien pour vérifier qui joue au jeu de cartes après que l’utilisateur a confirmé qu’il ne conduisait pas. Cela fonctionne essentiellement sur le système d’honneur, comme les sites Web soumis à une limite d’âge qui permettent aux visiteurs d’entrer un faux anniversaire.

Ajoutez cela aux problèmes constants, parfois mortels, avec le système de pilote automatique de Tesla, et cela commence vraiment à avoir l’impression que ces jeux sont un désastre qui attend de se produire. Selon la NHTSA, plus de 3 000 Américains ont perdu la vie en 2019 à cause de la distraction au volant.

Le PDG de Tesla, Elon Musk, s’était auparavant vanté des capacités de jeu de ses voitures électriques, affirmant lors d’une présentation cet été qu’elles étaient capables de jouer à Cyberpunk 2077 grâce aux spécifications « PlayStation 5 niveaux ».

« Si vous pensez à un avenir où la voiture est souvent en mode pilote automatique ou en mode de conduite autonome, alors le divertissement va devenir de plus en plus important », a expliqué Musk. « Vous allez vouloir regarder des films, jouer à des jeux, utiliser Internet… des choses que vous voulez faire si vous ne conduisez pas. »