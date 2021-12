Tesla fait l’objet d’une enquête pour avoir laissé les conducteurs jouer à des jeux

Une enquête sur Tesla a été ouverte pour avoir autorisé des personnes à jouer à des jeux en conduisant.

Comme le rapporte le LA Times, le constructeur automobile fait l’objet d’une enquête de la National Highway Traffic Safety Administration à la suite d’une plainte déposée auprès de l’agence selon laquelle les propriétaires peuvent jouer à des jeux pendant que le véhicule est en mouvement. Selon l’agence et un nouveau document publié sur son site Web, la fonctionnalité appelée « Passenger Play » pourrait distraire le conducteur et augmenter le risque d’accident.

Dans le même document, le bureau d’enquête sur les défauts de l’agence a déclaré que la fonction Tesla était présente dans les véhicules depuis décembre 2020, mais avant cette date, les jeux ne pouvaient être joués que lorsque la voiture était garée. L’enquête de la National Highway Traffic Safety Administration « évaluera le potentiel de distraction du conducteur de Tesla « Passenger Play » pendant que le véhicule est en marche. »

Un propriétaire de Tesla du nom de Vince Patton a déposé la plainte initiale le mois dernier et a testé lui-même les fonctionnalités. Patton a découvert qu’il pouvait jouer à un jeu appelé Sky Force Reloaded, ainsi qu’au Solitaire. Il a également découvert qu’il pouvait également naviguer sur Internet en conduisant.

« La NHTSA doit interdire toute vidéo en direct sur le siège avant et toute navigation interactive en direct sur le Web pendant que la voiture est en mouvement », a déclaré Patton dans sa plainte à l’agence. « Créer une distraction dangereuse pour le conducteur est une négligence imprudente. »

Le mode Arcade de Tesla permet aux propriétaires de choisir parmi une collection de jeux, notamment Cuphead, Stardew Valley, The Battle of Polytopia, Beach Buggy Racing 2, Cat Quest, Chess, et plus encore. Les propriétaires peuvent également jouer à des jeux avec une manette et utiliser l’écran tactile.