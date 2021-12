Tesla met à jour ses voitures pour que les utilisateurs puissent jouer à des jeux vidéo, y compris le conducteur | La technologie

Bien qu’il s’agisse d’une fonctionnalité très demandée, Tesla a jugé bon de mettre des jeux vidéo dans ses voitures et le problème est que même le conducteur lui-même peut y participer.

Tesla a mis à jour son logiciel afin que les occupants de ses véhicules puissent jouer à des jeux vidéo sur l’écran tactile central pendant que la voiture est en mouvement, soulevant de sérieuses questions sur la sécurité de conduite et la distraction du conducteur.

Dans la Tesla Model 3, les titres Sky Force Reloaded, Solitaire et The Battle of Polytopia sont jouables sur l’écran tactile de la voiture pendant que le véhicule est en mouvement, ont confirmé de The Verge. Jusqu’à présent, les jeux vidéo ne pouvaient être joués qu’en stationnement.

La seule barrière de sécurité mise en place par Tesla est une notification demandant au joueur de confirmer qu’il n’est pas le conducteur avant de commencer le jeu, vous avez terminé.

De cette façon, Tout conducteur souhaitant prendre le volant peut appuyer sur l’option passager et jouer à un jeu d’action tel que Sky Force en conduisant.

Certaines applications interactives dans la voiture fonctionnaient en déplacement avant même la mise à jour, comme le carnet de croquis et le mode Karaoké en musique, qui avertit également le conducteur de ne pas participer.

Tesla a la réputation d’enfreindre régulièrement les règles de sécurité et à ignorer les recommandations des régulateurs pour les améliorer, assurent-ils auprès de plusieurs médias américains.

L’entreprise propose une version de son système avancé d’aide à la conduite de niveau 2 appelée Full Self-Driving, qui ne rend cependant pas ses véhicules autonomes et oblige les conducteurs à rester vigilants lors de leur utilisation.

Le gouvernement américain s’est à nouveau intéressé à Tesla, a récemment annoncé qu’elle enquêtait sur des incidents impliquant des voitures Tesla fonctionnant avec le pilote automatique et qu’ils étaient entrés en collision avec des véhicules d’urgence stationnés.

De cette façon, Elon Musk ne cesse de tendre une corde qui s’annonce de pire en pire, malgré le fait que les entreprises continuent d’améliorer leurs ventes et que leurs actions continuent d’augmenter.