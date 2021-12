Tesla Model 3 (2021) Performances : sa technologie, sa conduite autonome et ses possibilités de déplacements le sont aussi | Moteur

La réponse rapide à cette question est oui, bien sûr que vous le faites. C’est une voiture, elle a quatre roues et elle peut nous emmener à n’importe quel point comme n’importe quelle voiture, la question est combien de temps devons-nous investir pour voyager et si cela le rend viable.

Avec des voitures avec des autonomies déclarées de 200 km (qui restent dans environ 150 km réels sur la route) un trajet de 400 km prendrait une éternité.

En d’autres termes, ce que nous pourrions faire sur le flip avec une voiture à combustion sur le flip ou avec un arrêt, nécessiterait un minimum de deux arrêts. Et il faudrait voir le temps nécessaire à chacun d’eux.

Avec lui Tesla modèle 3 (2021) nous sommes sur un cran au-dessus et c’est qu’il a une autonomie WLTP déclarée de plus de 500 km, bien que sur la route, en été, un peu moins de 400 km puisse être rayé. En hiver, le chauffage et les basses températures abaissent encore cette plage, selon des tests d’environ 15 à 18 %.

Sensations avec la nouvelle Model 3 (2021)

Après avoir testé la voiture pendant une semaine et fait plus de 1800 km Je peux dire que c’est une merveille technologique, non seulement au niveau de la conduite et des performances dynamiques (je ne vois pas comment ça accélère et à quel point c’est noble dans les courbes) mais aussi au niveau des équipements, des technologies et de l’adaptation de celui-ci pour le futur.

Des exemples en sont, par exemple, l’intégration exclusive de Connecteurs USB-C à la fois avant et arrière ou double support de charge Qi à l’avant.

Par exclusif, nous entendons qu’il n’y a pas de gros connecteur USB à l’exception de celui dans la boîte à gants qui sert à la clé USB qui stocke les images des caméras.

Son grand écran est le même que la version précédente, il fait un usage intelligent pour afficher l’itinéraire et la lecture multimédia ainsi que les données liées à l’état de la voiture. Il est vrai que ce design donne une grande propreté à l’avant mais lors de la conduite cela demande une certaine attention visuelle pour savoir si l’on clique au bon endroit sur l’écran.

C’est-à-dire que si nous avons une petite molette pour régler le volume ou la température de l’habitacle, nous pouvons déplacer notre main vers elle, sans avoir à quitter la route des yeux. Certains contrôles matériels/physiques, par exemple le contrôle de la ventilation de base, seraient appréciés.

Parmi les améliorations de ce modèle par rapport au précédent se trouve un restylage qui change les parties chromées pour des parties mates Hormis le logo Tesla, l’intégration d’une résistance pour offrir un chauffage à l’habitacle.

Lui aussi Prise en charge du chargeur Tesla version 3, comme celui de Benavente et on vient l’essayer, et oui, il arrive à 250kW et à partir de là, il descend.

Le temps de charge de 20% à 80% à cette tension a pris moins de 20 minutes. Quelque chose qui, dans la version 2, les chargeurs avec une charge maximale de 150 kW prennent environ 30 minutes.

Ce que j’ai le plus aimé chez Tesla, c’est que les longs voyages se transforment en un voyage d’oie à emporter sans aucune préparation préalable. Vous lui indiquez ou programmez la destination et il se charge des calculs.

Les voitures Tesla savent quels chargeurs fonctionnent et à quel point ils sont occupés, ils font donc une recommandation réaliste pour les arrêts en cours de route.

Sur notre plus long voyage de près de 400 km, nous utilisons 15 minutes de plus que ce que vous dépenseriez pour une voiture à combustible fossile, allant toujours à la vitesse maximale de la route. Si l’on compare le trajet sans s’arrêter dans la voiture à essence, cette différence de temps va jusqu’à une demi-heure.

Autrement dit, si nous pouvons prendre 3 heures et demie avec un court arrêt avec une voiture à combustion, avec le modèle 3, nous prenons ces 15 à 20 minutes de plus que ce que nous devions charger.

Je pense que l’utilisation au quotidien de ce type de véhicule est compliquée si vous ne disposez pas d’une infrastructure de recharge à proximité, ou d’une installation qui permet de recharger à domicile car tous les 360-380 km vous devrez vous rapprocher d’un compresseur.

Dites adieu aux grattoirs, jets d’eau et autres désagréments : Tesla souhaite remplacer les pare-brise par des lasers qui désintègrent la saleté du verre.

Ils ne sont pas aussi proches que les stations-service au quotidien, en général, et nous n’aurions pas non plus les économies de recharger la voiture à la maison avec un tarif réduit pendant la nuit avec lequel nous pouvons recharger la batterie pour moins de 3 euros et peut aller jusqu’à environ 15 euros au tarif le moins économique.

Dans les compresseurs, le prix actuel est de 0,29 à 0,30 € / kWh, c’est-à-dire qu’une recharge complète de 0% à 100%, chose peu probable dans une utilisation quotidienne, coûterait entre 20 et 21 euros.

Il est clair pour moi que les voitures électriques sont l’avenir. Ils sont plus simples mécaniquement parlant, il y a moins de chance qu’une pièce tombe en panne. Ils ne polluent pas directement là où ils passent et sont en général plus performants qu’une voiture thermique.

Avec cette voiture, nous aurions la vignette zéro pour pouvoir entrer dans les zones à circulation restreinte et, selon les villes, même pour pouvoir se garer dans n’importe quelle zone sans avoir à payer un compteur, comme c’est le cas à Madrid.

Maintenant, nous sommes en retard pour nous adapter à ce changement de paradigme, qui va venir oui ou oui. Il faut réaliser une infrastructure capable d’accompagner le passage du parc automobile du combustible fossile à l’électrique, et pour cela il est nécessaire de mettre en place des chargeurs.

Étant le pays avec le plus d’heures d’ensoleillement de toute l’Europe, il semble incroyable que nous n’en profitions pas et continuions à utiliser le gaz pour produire de l’électricité, avec la pollution que cela provoque et l’augmentation du prix de l’électricité qui cela implique et nous apprenons à la dure ces derniers temps. .

Tesla est-il le Saint Graal ? Non bien sûr que non

Tout n’est pas parfait dans la Tesla et est-ce que, par exemple, nous aimerions un peu plus de flexibilité lors de la génération de routes et pouvoir ajouter à notre guise ou une intégration plus interactive avec le téléphone comme cela peut être réalisé avec Android Auto ou Apple Car.

Son écran et son système disposent de nombreuses fonctionnalités telles que Spotify, la navigation sur le Web ou encore la possibilité de regarder Netflix ou de jouer à des jeux, bien que ces deux cas ne se présentent que lorsque le véhicule est à l’arrêt.

Mais, comme on dit, si vous testez une voiture avec Android Auto ou Apple Car vous comprendrez que pouvoir répondre à voix haute à un WhatsApp et le faire retranscrire ou simplement lire les notifications, est déjà un plus par rapport au système Tesla, qui le fait. mais seulement par SMS.

Cependant, Tesla propose l’une des applications mobiles avec plus de commandes sur le véhicule. On peut : l’ouvrir et le fermer à distance, ouvrir les coffres (arrière et avant), allumer les lumières, klaxonner et même utiliser le mobile comme clé, au lieu d’avoir à poser la carte sur le pilier central.

On peut aussi convoquer la voiture, c’est-à-dire quitter le parking tant qu’on en est proche.

Et pour en revenir au sujet qui Tesla n’est pas tout en orNous voyons comment d’autres fabricants obtiennent des modèles beaucoup plus efficaces avec une consommation plus faible, comme les VW id.3 et id.4 qui consomment moins au quotidien, même s’ils ont une batterie un peu plus petite.

Vous pouvez voyager en voiture électrique bien qu’il soit encore tôt

Les choses avancent d’année en année et nous voyons combien de constructeurs sont venus proposer leurs propositions au sein du marché de l’électricité.

Tesla a plus de concurrence que jamais, et après avoir ouvert son réseau de compresseurs en Europe à d’autres marques, la concurrence devrait continuer à conduire le passage à l’électrique.

Cependant, bien que les batteries s’améliorent, nous constatons que la voiture électrique est toujours parfaite pour la ville et au jour le jour mais en voyage on trouve quelque chose de plus vendu.

Nous ne sommes pas encore prêts pour un changement de paradigme si nous devons utiliser une voiture électrique pour nous déplacer sans avoir à changer radicalement nos habitudes de conduite.

Lors d’un voyage spécifique, il n’y aura pas de problème, car cela signifiera sûrement un arrêt ou deux arrêts supplémentaires dans la gamme des distances de l’Espagne si nous rencontrons des compresseurs sur le chemin.

Si nous devons voyager constamment, la voiture électrique n’est toujours pas une alternative viable à la voiture à combustible fossile puisque nous commencerons sûrement à trouver plus d’arrêts

Ce qui est clair c’est que nous sommes dans la bonne direction Et dès que les nouvelles batteries que Tesla prépare ainsi que le reste des constructeurs arriveront, nous aurons déjà de réelles autonomies sur route de plus de 500 km et cela, oui, marquera le début d’une nouvelle ère électrique.