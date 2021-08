Tesla Model 3 a heurté une voiture de police garée à Orlando, le conducteur a déclaré qu’elle était «en pilote automatique»

in

Une Tesla Model 3 2019 a heurté une voiture de la Florida Highway Patrol à Orlando le matin du 28 août 2021. Aucun blessé n’a été signalé.

Avec la permission de : Florida Highway Patrol

La conductrice d’une Tesla Model 3 2019 a déclaré aux agents qu’elle utilisait Autopilot, le système avancé d’assistance à la conduite de Tesla, lorsqu’elle est entrée en collision avec une voiture de police et un SUV Mercedes samedi matin vers 5 h HE à Orlando, en Floride.

Aucun blessé ni mort n’a été signalé à la suite de l’incident.

L’enquête sur les causes de l’accident n’est pas encore terminée. Il reste à déterminer si le pilote automatique de Tesla a causé ou contribué à l’incident.

Selon un communiqué de la Florida Highway Patrol (FHP), au moment de l’incident, un soldat s’était arrêté pour aider un conducteur dont le Mercedes GLK 350 2012 était en panne au bord de l’autoroute Interstate 4 (I-4) à Orlando. . Le soldat était déjà sorti de son véhicule de police garé, une Dodge Charger 2018, au moment où la Tesla Model 3 l’a heurté.

Avec la permission de : Florida Highway Patrol

L’avant droit de la Tesla a heurté le côté gauche de la voiture de police, puis le SUV Mercedes.

Selon des e-mails à CNBC et un communiqué de presse de FHP samedi, la police informe Tesla et la National Highway Traffic and Safety Administration de l’incident.

Tesla n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

L’accident survient alors que le gouvernement fédéral examine les systèmes avancés d’aide à la conduite de Tesla.

Comme CNBC l’a signalé précédemment, la National Highway Traffic and Safety Administration a ouvert une enquête sur la fonction de pilote automatique de Tesla après avoir déterminé que le système avait été utilisé dans une série de collisions Tesla avec des véhicules de premiers intervenants qui ont fait 17 blessés et un décès au cours du passé. quelques années.

Après la révélation de cette enquête, deux sénateurs démocrates, Richard Blumenthal du Connecticut et Ed Markey du Massachusetts, ont demandé à la Federal Trade Commission d’enquêter sur les allégations de Tesla concernant ses capacités de pilote automatique et d’auto-conduite complète.

Avec la permission de : Florida Highway Patrol

Tesla inclut le pilote automatique comme offre standard dans tous ses nouveaux véhicules. La société vend également un système d’aide à la conduite haut de gamme, vendu sous le nom de Full Self-Driving (FSD). FSD coûte 10 000 $ d’avance ou 199 $ par mois pour les abonnés aux États-Unis

Le pilote automatique et le FSD exigent que les conducteurs restent attentifs au volant à tout moment. Ils ne rendent pas les véhicules Tesla autonomes.