Tesla Model S Plaid est déjà une réalité avec 630 kilomètres d’autonomie et 100 km/h en 2,1 secondes | Moteur

Après des mois d’attente, Tesla annonce que la Model S Plaid a déjà été lancée, pleine d’avancées importantes en autonomie et en puissance.

Bien que Tesla fasse parfois l’actualité en raison de trop de circonstances qui n’ont pas grand-chose à voir avec ses véhicules, lorsqu’elle présente un nouveau modèle, il est inévitable de le regarder pour observer chacun des détails qui font la renommée de ce constructeur. La compagnie vient enfin de lancer la Model S Plaid et ses fonctionnalités sont très intéressantes.

Dès le premier instant, nous savions que la Tesla Model S Plaid allait être un véhicule particulièrement puissant et lors de la présentation officielle qui a eu lieu il y a quelques heures, ils nous l’ont encore rappelé. Ils ont rencontré le pouvoir, à tel point que Musk l’a qualifiée de voiture de série la plus rapide au monde.

Pour parler de lui de cette manière, il faut connaître certains détails, comme celui conforme à ce qui était annoncé précédemment et passe de 0 à 100 km/h en seulement 2,1 secondes, ainsi que qu’il est capable de parcourir 400 mètres en moins de 10 secondes, en 9.23. Quant à vitesse maximale, atteint 320 km / h.

Mais avec la Model S Plaid, nous ne parlons pas seulement de puissance, car l’autre aspect le plus commenté est dans l’autonomie pour atteindre le chiffre très intéressant de 630 kilomètres en cycle EPA.

Comme indiqué dans Ezanime.net, une partie du succès du véhicule réside dans le moteur électrique avec des rotors revêtus de carbone, un matériau extrêmement difficile à obtenir, selon Musk. Mais il y a des détails qui n’ont pas été complètement clarifiés, comme le batterie qui avec 15 minutes de charge atteint 300 kilomètres d’autonomie. Bien qu’ils aient toujours essayé de transmettre le sentiment que nous sommes face à une voiture moderne et particulièrement avancée.

Concernant l’intérieur de la Tesla, un design agressif a été choisi dans lequel le volant à chape se démarque. De plus, les leviers de toutes sortes ont été supprimés lors de leur remplacement par des boutons, notamment des clignotants.

Sur le système d’infodivertissement, a été installé un écran central de 17″ orientable et deux autres, un de 12,3 “pour le conducteur et un autre de 8” pour les places arrière. Le tout est géré par un SoC de 10 téraflops avec des processeurs Ryzen et des GPU basés sur l’architecture RDNA 2. De plus, différents appareils peuvent être connectés via Bluetooth.

Finalement, le Tesla Model S Plaid vendu 129 000 € et il sera bientôt disponible à l’achat dans tous les pays où Tesla est présent. Pour le moment, nous attendons les premiers pilotes pour décrire leurs expériences avec elle.