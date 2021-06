Tesla Model S Plaid n’est pas seulement une voiture, il peut exécuter des jeux au niveau graphique de la PS5 | Moteur

in

La surprise que Tesla a donnée hier soir avec la présentation de la Model S Plaid n’était pas la vitesse ou l’autonomie, ce qui était surprenant, c’était la possibilité de jouer au Cyberpunk 2077 depuis le siège avant de la voiture.

Tesla n’est pas un constructeur automobile conventionnel et ils le montrent à chaque fois qu’ils lancent un nouveau véhicule sur le marché. Cette fois, il était temps de rencontrer la nouvelle Model S Plaid, une voiture qui maintient la ligne esthétique mise en œuvre par la société californienne. Les caractéristiques qu’elle cache en font une voiture haut de gamme avec une capacité d’accélération de 0 à 100 en seulement 2,1 secondes.

Mais la vitesse ou le design moderne avec des touches futuristes ne sont pas la seule chose qui attire l’attention. A l’intérieur de cette voiture, la technologie premium avant tout et à tel point qu’elle dispose d’un CPU AMD Ryzen et d’un GPU AMD RDNA 2. Les données ne vous disent peut-être pas grand-chose, mais ces caractéristiques sont similaires à celles des consoles de dernière génération : XBOX Series X et PS5.

Et c’est que Tesla a voulu montrer la puissance de ces composants et l’a fait en montrant comment vous pouvez jouer à des titres triple A comme Cyberpunk 2077 confortablement sur le siège avant. du plaid modèle S. La vérité est que la volonté d’avoir des spécifications de haut niveau indique la voie que Tesla suit en ce qui concerne ses voitures.

En outre, lors de la présentation officielle de la Model S Plaid, une télécommande développée par Tesla a été montrée. Peu de choses ont été dites sur cette télécommande, mais c’était celle qu’ils utilisaient pour démontrer que l’on pouvait jouer à des jeux vidéo sur l’écran de la voiture.

Bien sûr, si vous espérez vous procurer une Tesla Model S Plaid, vous devrez préparer le portefeuille. Le prix de lancement sera de 129 999 euros et aura une autonomie de 628 kilomètres, la vitesse maximale qu’il atteindrait serait d’environ 322 km/h. Même si pour voir ces voitures circuler il faudra attendre 2022.