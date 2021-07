Tesla Model S vs Tesla Model 3 : quelle berline Tesla acheter ?

in

La Tesla Model S existe peut-être depuis plusieurs années maintenant, mais la grande berline de direction a été la première voiture électrique qui a vraiment mis l’entreprise d’Elon Musk sur la carte.

Outre la Tesla Roadster originale, c’est l’arrivée de la Tesla Model S en 2012 qui a donné une indication claire de ce que Musk avait en tête pour l’avenir.

Le modèle 3 de Tesla, en revanche, est une voiture plus récente et offre davantage une expérience de style berline traditionnelle par rapport à la sensation de hayon exécutif de la Tesla Model S.

Il est un peu plus petit et plus compact, mais contient toujours toute la puissance, les performances et la magie technologique qui rendent tous les modèles de la gamme Tesla attrayants. Alors, lequel devriez-vous acheter si vous avez le choix ?

Modèle S vs Modèle 3 : Conception

La Tesla Model S (Crédit image : Tesla)

La Model S et la Model 3 sont toutes deux immédiatement reconnaissables comme étant celles de Tesla. Le premier existe depuis bien plus longtemps, mais a toujours l’air étonnamment frais dans sa dernière incarnation.

Tesla l’a effectivement réinventé avec une version Plaid encore plus puissante de la voiture. La berline Model 3 est plus récente et la conception tronquée « budget » qui la rend adaptée aux familles en a fait un best-seller.

Les Tesla Model S et Model 3 offrent une configuration à 5 places, mais ils le font légèrement différemment, ce dernier offrant une sensation légèrement moins spacieuse.

Ce n’est pas surprenant car c’est la plus petite des deux voitures, c’est pourquoi la Model S a tendance à séduire les gens avec son impressionnante capacité de chargement : 28 pieds cubes par rapport à la Model 3, qui n’a que 15 pieds cubes pour jouer.

Cela met en évidence la principale différence entre les voitures et pourquoi l’une peut vous être plus utile que l’autre si vous avez beaucoup de « trucs » et de personnes pour vous rendre de A à B. La berline Model S facilite l’accès par l’arrière. aussi, surtout par rapport au couvercle de coffre ordinaire du modèle 3.

Le Tesla Model 3 (Crédit image : Tesla)

La conception de la Tesla Model S a récemment subi un ou deux ajustements avec de nouvelles roues améliorant le look, quelques plis subtils ajoutés ici et là ainsi que des phares et des feux arrière renforcés. Les garnitures noircies sur le modèle le plus récent sont une chose apparemment mineure, mais l’effet global est assez dramatique.

La Tesla Model 3 est la voiture la plus vendue du constructeur automobile et c’est certainement une alternative plus abordable à la Tesla Model S.

Le design est donc aussi un peu un compromis, car il est plus court et, peut-être, un peu moins mince que son parent plus âgé. Les derniers ajustements apportés à la Tesla Model 3 voient également certains des chromes remplacés par des garnitures noires.

Cependant, le design des deux voitures bénéficie d’un toit en verre panoramique, ce qui contribue vraiment à rehausser l’expérience intérieure et à rendre l’extérieur beaucoup plus raffiné.

Modèle S vs Modèle 3 : Performances

À l’heure actuelle, il existe deux variantes de Tesla Model S, l’édition Plaid étant la voiture à privilégier si vous recherchez des performances débridées avec sa puissance de pointe de 1 020 ch faisant la une des journaux.

Tesla revendique un temps de 0 à 60 mph de seulement 1,99 seconde et une vitesse de pointe de 200 mph. Même si ce n’est pas tout à fait exact, vous pouvez être sûr que les performances seront incroyablement vives.

Cela est en grande partie dû à la configuration du groupe motopropulseur Tri Motor avec la voiture fonctionnant sur des roues de 19 ou 21 pouces.

La Tesla Model S (Crédit image : Tesla)

L’édition Tesla Model S Long Range semble positivement calme en comparaison, mais elle a toujours un punch considérable grâce aux 670 ch du groupe motopropulseur Dual Motor. Encore une fois, l’accélération est certainement rapide avec un temps de 0 à 60 mph de 3,1 secondes qui vous amène à une vitesse de pointe de 155 mph.

Étant la voiture la moins chère des deux, la Tesla Model 3 est moins puissante pour des raisons évidentes, mais elle n’est guère en reste, quel que soit le modèle que vous achetez.

Selon Tesla, l’édition Performance promet de vous faire passer de 0 à 60 mph en 3,1 secondes grâce à la configuration à traction intégrale à double moteur et aux roues de 20 pouces, jusqu’à une vitesse de pointe de 162 mph.

Le modèle Long Range AWD atteindra 0 à 60 mph en 4,2 secondes et a une vitesse de pointe d’environ 145 mph en utilisant le même arrangement à traction intégrale à double moteur et des roues de 18 ou 19 pouces.

La voiture Standard Range Plus réduit le chiffre de 0 à 60 mph à 5,3 secondes car elle est à propulsion arrière et porte la batterie Standard Range, mais gère toujours une vitesse de pointe de 140 mph.

Le Tesla Model 3 (Crédit image : Tesla)

Model S vs Model 3 : Autonomie et charge

L’un des aspects les plus attrayants de la propriété de Tesla est la possibilité de profiter d’une grande autonomie et, dans le cas de certains modèles, de grandes quantités. Cela ne veut pas dire que même les Tesla de base sont avares avec leur autonomie de batterie.

Les choses devraient également s’améliorer avec le temps, Tesla présentant ses superchargeurs V3 qui fourniront une charge plus puissante qui devrait réduire les temps de charge d’un quart selon la société.

La Tesla Model S est indéniablement impressionnante dans son apparence Long Range Plus, qui vous offre une autonomie estimée à 405 milles par l’EPA. Lorsqu’il est temps de recharger, la voiture peut accepter jusqu’à 250 kW via le réseau Tesla Supercharger.

La Model S (L) et la Model 3 (R) se rechargent dans une station Supercharger (Crédit image : Tesla)

Dodu pour l’édition Tesla Model S Plaid super puissante et vous perdrez un peu en dehors de la gamme, qui tombe à 390 milles, mais vous gagnerez en performances et en facteur de plaisir global. Encore une fois, rejuicing la voiture peut être fait en utilisant le réseau Supercharger 250 kW.

Vous n’obtenez pas tout à fait la même gamme si vous achetez le Tesla Model 3, mais les trois modèles offrent toujours des chiffres solides. Dans l’édition Performance, qui comprend la batterie Long Range, vous pouvez vous attendre à un chiffre estimé par l’EPA de 315 miles. La charge peut être effectuée à l’aide de Superchargeurs Tesla jusqu’à 250 kW sur une base de paiement à l’utilisation.

La voiture Long Range AWD offre une autonomie de 353 miles en utilisant la même batterie et les mêmes options de charge. Optez pour l’édition Standard Plus et les estimations d’autonomie tombent à 263 miles, avec une suralimentation maximale de 170 kW sur une base de paiement à l’utilisation.

Model S vs Model 3: Technologie embarquée

Si vous êtes un fan de technologie embarquée, n’importe quel modèle Tesla fait un bon pari. Toutes les voitures sont livrées avec une multitude de fonctionnalités innovantes, dont quelques amusantes pour faire bonne mesure.

La gamme bénéficie également d’un flux constant de mises à jour en direct, ce qui signifie que les voitures peuvent être mises à jour à distance pour ajouter des améliorations et des améliorations à l’avenir.

En effet, le dernier plan de Tesla est de rendre son système d’auto-conduite complet (FSD) disponible pour la Model S et la Model 3 en option d’abonnement, avec des prix aux États-Unis fixés à 199 $ par mois en utilisant le pilote automatique de base ou à 99 $ si la voiture a la fonction de pilote automatique améliorée intégrée.

Compte tenu de son âge, la Tesla Model S brille toujours d’autant plus que l’édition Plaid a fait peau neuve. Au cœur de l’action se trouve l’écran Cinematic de 17 pouces, qui offre une résolution de 2200 x 1300 produisant des couleurs et une clarté vraiment éclatantes. Il est également orienté paysage maintenant, par opposition aux écrans précédents qui étaient en mode portrait.

L’intérieur de la Tesla Model S Plaid (Crédit image : Tesla)

L’autre caractéristique qui attire l’attention est le volant de direction de Tesla, qui aurait l’air plus à l’aise dans un jet privé de luxe. Tesla a également remplacé les leviers de la colonne de direction par des boutons, ce qui pourrait être un peu trop innovant pour certains acheteurs.

Ailleurs, la zone des sièges arrière améliorée comprend un écran arrière supplémentaire de 8 pouces entre les sièges avant. Tesla souhaite également offrir aux occupants tout ce qu’ils ont à la maison, avec une grande puissance de traitement qui permet aux passagers de profiter de leur jeu d’arcade Tesla préféré grâce à la compatibilité de la manette sans fil.

En fait, la connectivité Bluetooth, le chargement sans fil et USB-C vous permettent de faire à peu près tout ce que vous voulez et avec le gadget de votre choix. La Tesla Model S offre également un son impressionnant sous la forme d’un système à 22 haut-parleurs d’une puissance de 960 watts, qui bénéficie de la technologie de suppression du bruit pour améliorer l’expérience.

En comparaison, la Tesla Model 3 la plus vendue est beaucoup plus conventionnelle bien que peu banale. À l’avant, il y a un écran tactile de 15 pouces légèrement plus conservateur orienté paysage.

La grande chose à ce sujet est la façon dont cela rend l’intérieur encore plus minimaliste car la majeure partie des commandes de la voiture est située dans la zone de l’écran.

L’accès à la voiture est également simple en utilisant votre smartphone, que vous pouvez ensuite charger avec un autre combiné dans la console centrale.

Le prix moins cher du Tesla Model 3 met cependant en évidence les compromis, avec un système audio à 15 haut-parleurs s’avérant légèrement moins impressionnant que son parent plus cher. Il n’y a pas non plus d’Apple CarPlay ou d’Android Auto.

Les deux Tesla bénéficient d’autres touches cool, notamment dans le cas de la climatisation sans ventilation et des sièges chauffants.

L’intérieur de la Tesla Model 3 (Crédit image : Tesla)

La suite d’aides à la conduite Autopilot du constructeur automobile est également populaire auprès des conducteurs, qui fournit un avertissement de collision avant, une détection automatique des piétons d’urgence, un régulateur de vitesse adaptatif et une surveillance des angles morts.

La possibilité de diriger et d’accélérer la voiture dans sa voie est également intéressante, mais l’option d’avoir la capacité de conduite entièrement autonome est également tentante.

Cela vous permet de naviguer sur le pilote automatique, d’effectuer des changements de voie automatiques, de garer votre voiture automatiquement et même de l’invoquer si vous vous trouvez à proximité et que vous ne pouvez pas prendre la peine d’aller monter à votre propre rythme.

Cependant, vous devrez payer une prime de 10 000 $ pour obtenir une capacité de conduite autonome complète pour l’une ou l’autre voiture.

Model S vs Model 3 : Prix et disponibilité

Comme c’est le cas pour tous les constructeurs, les coûts de production et la demande peuvent affecter le coût des voitures et Tesla ne fait pas exception.

En fait, les prix de Tesla et la gamme elle-même frôlent l’imprévisibilité, avec des variantes de modèles allant et venant et des modifications de prix apparaissant souvent de nulle part.

Cependant, le prix au comptant actuel (à partir de juillet 2021) pour la Tesla Model S commence à partir de 84 990 $ / 87 980 £ (environ 115 000 $ AU) pour le modèle à double moteur, traction intégrale, longue portée.

Le Tri Motor, All-Wheel Drive, Plaid Tesla Model S coûte 129 990 $ / 118 980 £ (environ 176 000 $ AU). Pour les acheteurs américains, Tesla souligne également que des économies supplémentaires, telles que la California Clean Fuel Reward de 1 500 $ et d’autres incitations, peuvent aider à réduire le prix d’achat global.

Pendant ce temps, les derniers prix d’achat au comptant de la Tesla Model 3 sont de 39 990 $ / 40 990 £ (environ 54 000 $) pour la voiture à propulsion arrière Standard Range Plus.

La Tesla Model 3 à traction intégrale à double moteur vous coûtera 48 990 $ / 48 490 £ (environ 66 000 $), tandis que la variante Performance coûte actuellement 56 990 $ / 59 990 £ (environ 77 000 AU $).

Le même type d’économies décrit ci-dessus peut également aider à réduire un peu le prix demandé de ces voitures. Le prix est également un chiffre de départ, car les commandes peuvent être personnalisées en fonction des goûts et des exigences de chacun.

Emporter

Tesla continue d’élargir sa gamme, avec un nouveau modèle plus abordable qui pourrait coûter jusqu’à 10 000 $ moins cher que le Tesla Model 3 le moins cher du pipeline selon Elon Musk.

Cela pourrait éloigner certains acheteurs du modèle 3 existant, qui reste le modèle actuel le plus abordable.

Néanmoins, la Tesla Model 3 est peut-être la voie à suivre si vous recherchez l’expérience Tesla complète, mais vous n’avez pas besoin de l’essentiel d’une voiture plus grosse.

Il y a aussi des mises à jour intéressantes pour la voiture, avec Elon Musk annonçant qu’elle, ainsi que le modèle Y, bénéficieront d’un changement de vitesse automatique sur les voitures dotées d’une capacité de conduite autonome complète.

Cependant, si vous êtes à la recherche d’une grande berline de style exécutif, la Tesla Model S a toujours beaucoup de sens. La qualité de construction de cette voiture s’est nettement améliorée par rapport aux premiers exemples lorsque Tesla trouvait encore son exploit de production. Et, avec l’arrivée de l’édition Plaid, elle a également été mise à jour.