Tesla ne vous laissera plus jouer à des jeux vidéo dans des voitures en mouvement

Tesla est le plus grand constructeur de véhicules électriques sur Terre, mais l’entreprise ne peut parfois pas sortir de son propre chemin. Cette semaine, le département américain des Transports (DOT) a ouvert une enquête sur la fonction « Passenger Play » de Tesla. Ces dernières années, Tesla a installé dans ses voitures des jeux vidéo jouables sur écran tactile. La plupart des jeux ne sont accessibles que lorsque la voiture est garée. Mais cet été, Tesla a déployé une mise à jour logicielle qui rendait certains jeux jouables pendant que la voiture roulait. Suite à l’annonce de l’enquête, Tesla a supprimé cette fonctionnalité controversée.

La fonction de jeu de passager de Tesla pourrait être dangereuse

Le New York Times rapporte que Tesla a rendu trois jeux jouables sur Passenger Play. Les jeux étaient le solitaire, Sky Force Reloaded et The Battle of Polytopia: Moonrise. Avant l’ouverture, les jeux affichaient un message d’avertissement demandant aux joueurs de confirmer qu’ils étaient un passager. Le seul problème? Rien n’empêchait le conducteur d’appuyer sur l’avertissement et de jouer le jeu.

Voici ce que le département américain des Transports a déclaré dans son rapport sur la fonctionnalité Tesla :

L’Office of Defects Investigation (ODI) ouvre une évaluation préliminaire (PE) sur certains véhicules de l’année modèle (MY) 2017 – 2022 Model 3, S, X et Y sur la base de rapports indiquant que la fonctionnalité de jeu Tesla, qui est visible à l’avant tactile central depuis le siège conducteur, est activé même lorsque le véhicule roule. Cette fonctionnalité, appelée « Passenger Play », peut distraire le conducteur et augmenter le risque d’accident.

La distraction au volant est une préoccupation depuis des années, exacerbée par l’essor des smartphones. Qu’ils choisissent ou non de le faire, donner aux conducteurs la possibilité de jouer à des jeux vidéo sur l’écran principal d’une voiture pendant que la voiture est en mouvement est clairement une très mauvaise idée. De plus, Tesla veut désespérément nous convaincre que le pilote automatique est sûr. Tesla souhaite également que les conducteurs fassent attention après avoir activé le pilote automatique. Il est difficile de se concentrer sur la route en jouant à un jeu de stratégie au tour par tour.

La réponse de Tesla

Le 21 décembre, la National Highway Traffic Safety Administration du ministère des Transports a ouvert une enquête formelle sur la fonction de jeu des passagers de Tesla. Plutôt que de lutter contre l’agence, le constructeur automobile a presque immédiatement accepté de supprimer la fonctionnalité de ses voitures.

« Après l’ouverture d’une évaluation préliminaire du » Passenger Play » de Tesla, Tesla a informé l’agence qu’elle modifiait la fonctionnalité de cette fonctionnalité », a déclaré jeudi la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) dans un communiqué. « Dans une nouvelle mise à jour logicielle, ‘Passenger Play’ sera désormais verrouillé et inutilisable lorsque le véhicule est en mouvement.

Les propriétaires de Tesla pourront toujours jouer à des jeux sur Tesla Arcade, mais ils devront d’abord se garer. Ce n’est qu’une des nombreuses enquêtes et controverses au milieu desquelles Tesla s’est retrouvée ces dernières années. Les fonctionnalités de pilote automatique et d’auto-conduite complète de Tesla font l’objet d’un examen minutieux depuis leur annonce. La dernière chose dont Tesla a besoin est une autre caractéristique déroutante à expliquer.