Tesla ouvre une nouvelle salle d’exposition au sud du centre-ville de Seattle près de The Shop, un lieu de rencontre pour les geeks de voiture

(Photo de Tesla)

Tesla ouvre une nouvelle salle d’exposition et un nouveau centre de service au sud du centre-ville de Seattle, marquant le septième emplacement dans la région pour le constructeur de véhicules électriques.

Le nouvel emplacement est situé au 2200 6th Ave. S., au coin de South Walker Street dans le quartier SoDo de la ville, non loin de Lumen Field et de T-Mobile Park. Une publication sur le site Web de Tesla indique qu’il y aura un grand événement d’ouverture du 20 au 21 août de 10 h à 18 h, avec des « essais routiers, des collations légères et plus encore ».

Ceux qui vérifient les modèles de Tesla seront juste en face d’un autre endroit pour les geeks de voiture. The Shop, l’entreprise proposant un espace pour stocker et bricoler toutes sortes de voitures et de motos, est située au 2233, 6th Ave. S. La vision du vétéran de la technologie Matt Bell a ouvert ses portes en 2017 et abrite un restaurant appelé Derby.

Les autres salles d’exposition de Tesla à Seattle se trouvent sur Westlake Avenue North dans le quartier de South Lake Union et sur le centre commercial University Village. Il existe également des emplacements à Bellevue, Washington, Renton et Lynnwood.

Tesla a récemment présenté des excuses pour les retards de livraison de sa Model S, selon un rapport publié mercredi par InsideEVs, qui se demandait si ceux qui ont payé une récente hausse de prix sur le véhicule ont pris livraison plus rapidement que ceux qui ne l’ont pas fait.

Lucid, basé dans la Silicon Valley, fabricant d’un véhicule électrique de luxe haut de gamme, installe également un studio à Seattle, à University Village, dans un ancien magasin Microsoft. L’endroit est actuellement en cours de rénovation et une ouverture à l’automne est prévue.

Le constructeur de camions électriques Rivian arrive également dans la région, avec une salle d’exposition à Seattle et un centre de service à Bellevue, Wash.