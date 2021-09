Tesla pourrait entrer en Inde avec quatre voitures électriques différentes

Tesla se dirige lentement mais sûrement vers ses débuts en Inde. Quatre des voitures de l’entreprise ont reçu l’approbation du ministère indien des Transports.

Cette certification étant obligatoire pour tout véhicule neuf, quelle que soit son origine, elle confirme que les quatre modèles proposés par Tesla peuvent être lancés en Inde.

L’identification de ces variants n’est pas connue à ce jour. De plus, cette certification peut ne pas garantir que l’entreprise introduira toutes ces voitures dans le pays. Il garantit uniquement que les véhicules testés sont en état de rouler et répondent à toutes les réglementations établies par les autorités compétentes.

RUPTURE : Tesla a terminé l’homologation et a reçu l’approbation pour 4 de ses variantes de véhicules en Inde. Bien que nous n’ayons pas encore de confirmation sur les noms, ce sont probablement des variantes des modèles 3 et Y. Nous en publierons plus une fois que nous aurons la confirmation.#TeslaIndia🇮🇳 #TCIN #Tesla pic.twitter.com/ozE5LV1u8Y30 août 2021

Voir plus

Le principal constructeur de voitures électriques envisage un lancement en Inde depuis un certain temps et s’implante dans le pays. Il avait récemment embauché des cadres de haut niveau et avait même recherché des centres d’exposition et d’expérience dans trois villes indiennes – New Delhi, Mumbai et Bengaluru.

Selon toute probabilité, ces quatre voitures qui ont obtenu des approbations réglementaires sont des variantes des voitures Tesla 3 et Y car ces voitures ont récemment été espionnées lors d’essais camouflés. Le modèle 3 est disponible en trois variantes: Standard Range Plus, Long Range et Performance et il est prévu que les variantes Standard et Long Range soient initialement introduites dans le pays.

Cela dit, le lancement de Tesla India pourrait encore avoir des obstacles à surmonter. Alors que le gouvernement indien est prêt à offrir des subventions supplémentaires à Tesla, Elon Musk a récemment tweeté ses inquiétudes concernant les droits d’importation élevés. La société chercherait initialement à importer des unités entièrement construites, ce qui entraînerait des frais supplémentaires qui, à leur tour, seraient répercutés sur les consommateurs finaux.

Analyse – Pourquoi le lancement de Tesla en Inde est-il important pour les consommateurs indiens ?

Bien que la sensibilisation aux véhicules électriques en Inde augmente et que nous ayons des marques comme Ola – qui a construit une énorme usine de véhicules électriques et d’autres startups qui progressent lentement et régulièrement. En ce qui concerne les voitures électriques, nous avons une poignée de marques avec des voitures à batterie sur le marché.

Mis à part les véhicules électriques de Tata, la plupart des voitures disponibles sur le marché indien ont un prix supérieur et même les voitures de Tesla devraient avoir un prix au nord de Rs. 50 lakhs. Cependant, l’introduction de Tesla dans le pays pourrait donner un coup de fouet aux rêves de véhicules électriques de l’Inde.

Non seulement cela aidera les marques internationales à considérer l’Inde comme un marché sérieux pour les véhicules électriques, mais la création par Tesla de son usine de fabrication en Inde aidera à mettre en place la chaîne d’approvisionnement et les installations de recherche dans le pays. Cela aidera d’autres fabricants et réduira sûrement les coûts des véhicules électriques à long terme.

De plus, l’arrivée de Tesla signifiera également que l’infrastructure de recharge s’améliorera puisque, contrairement à d’autres constructeurs automobiles, Tesla n’a pas de véhicules à moteur ICE. Ce manque d’infrastructure de recharge est probablement la principale raison pour laquelle les consommateurs hésitent encore à acheter des voitures électriques actuellement.

Vous voulez connaître les derniers événements technologiques? Suivez TechRadar India sur Twitter, Facebook et Instagram