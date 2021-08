Tesla présente la Tesla D1, sa spectaculaire puce d’Intelligence Artificielle dotée de 50 000 millions de transistors | La technologie

Tesla a fait une présentation en direct vendredi… Et tout le monde a eu le moins important. Il est temps de rencontrer la puce Tesla D1.

Dans le discours d’ouverture avec conférence de presse, il a été dit que Tesla J’appelle Journée de l’IAVendredi dernier, la société d’Elon Musk a présenté un robot humanoïde qui a fait tous les gros titres, même s’il semble évident qu’il s’agit d’une des blagues typiques de Musk… Oh non…

Le fait est que le plus intéressant, ou du moins le plus tangible de cette présentation n’était pas le robot, mais votre nouvelle puce d’intelligence artificielle Tesla D1.

Fabriqué par TMSC avec lithographie de 7 nm, cette puce Tesla D1 ils n’ont rien de moins que 50 milliards de transistors. Le double de celui du GPU RTX 3090, par exemple.

Comme nous le dit El Chapuzas Informático, cette puce d’intelligence artificielle intègre quatre cœurs de processeur superscalaires 64 bits avec jusqu’à 354 nœuds d’entraînement.

Atteint une puissance de 22,6 TFlops avec les opérations FP32, et 363 TFlops avec FP8 et FP16.

L’une des données les plus pertinentes est sa bande passante d’interconnexion spectaculaire jusqu’à 10 To/s. Avec une bande passante de communication avec la mémoire qui atteint 112 Gbps. Tout cela nécessite un TDP de 400W.

Ces puces sont conçues pour se connecter les unes aux autres, de manière dimensionnée. Tesla a expliqué que en réunissant 25 d’entre eux, vous obtenez une unité de formation à l’IA. Avec 3 000 Tesla D1 peuvent créer un supercalculateur comme l’ExaPOD, avec une puissance de traitement de 1.1 ExaFLOP, capable de surpasser la plupart des supercalculateurs du monde.

Tesla va d’abord utiliser des puces Tesla D1, pour former votre IA et améliorer votre système de conduite autonome, ce qui pour l’instant n’est pas aussi bien qu’il le devrait.

En outre les inclura dans leurs nouvelles voitures, pour prendre des décisions lorsque le pilote automatique est activé.

Ce n’est pas clair, oui, comment TSMC va fabriquer ces puces de 7 nm, considérant que ses usines sont complètement saturées par la crise des semi-conducteurs.