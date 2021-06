Tesla rappelle près de 300 000 de ses véhicules fabriqués en Chine pour des raisons de sécurité | Moteur

in

Tesla est obligé de rappeler plus de 285 000 véhicules produits en Chine pour des raisons de sécurité, et des milliers d’entre eux ont été importés sur d’autres marchés.

Tesla n’a pas bien démarré en Chine, l’un de leurs marchés pour dominer le secteur de la voiture électrique, et où ils sont désormais contraints de rappeler près de 300 000 véhicules en raison de diverses préoccupations liées à une violation de la sécurité du régulateur de vitesse.

Comme avancé par le Wall Street Journal, Tesla se retire, en particulier, plus de 285 000 véhicules, produit localement, en raison d’un risque de sécurité avec le régulateur de vitesse de ces mêmes voitures.

La Administration d’État de la réglementation du marché de la Chine a déclaré que 249 855 véhicules Model 3 et Model Y fabriqués à la Gigafactory de Tesla à Shanghai ont été rappelés.

L’importance de l’affaire, est que 35 655 véhicules Model 3 ont été importés, produits entre décembre 2019 et juin 2021, avec lesquels ils sont sûrement en danger en Occident ou dans d’autres régions d’Asie.

Comme ils le commentent, le système de régulateur de vitesse du véhicule pourrait être activé par accident, ce qui les ferait accélérer brusquement, mettant en danger à la fois la vie du conducteur lui-même et celle des autres.

La Chine est le plus grand marché de véhicules électriques au monde, et pourtant Tesla vise à produire 500 000 véhicules par an dans ce pays. La Gigafactory de Shanghai a commencé à produire des véhicules en 2018, livrant le premier en décembre 2019.