Tesla rappelle un demi-million de véhicules pour de graves défauts d’appareil photo et de coffre

30/12/2021 à 20h42 CET

La Tesla 2021 s’est pleinement impliquée dans le rappel des voitures du marché et ce cauchemar n’est pas encore terminé pour la marque Elon Musk. Tesla a publié la pétition de rappel pour un peu plus de 475 000 véhicules pour corriger les défauts des systèmes de caméra et de coffre. Pour commencer, le constructeur automobile a rappelé tous les modèles 3 de 2017 à 2020 en raison de craintes que l’utilisation répétée du coffre puisse user un câble coaxial pour la caméra de recul. Une utilisation excessive du coffre pourrait provoquer la coupure des câbles de la caméra et ainsi l’arrêt du fonctionnement.

La chose ne s’arrête pas là, l’autre rappel de produit couvre 119 000 berlines Model S des années modèles 2014 à 2021. Un défaut de fabrication de l’ensemble de loquet de coffre avant peut empêcher un loquet secondaire de fonctionner correctement, ce qui augmente les chances que le coffre s’ouvre à mi-chemin.

Ce type d’erreur du modèle 3 n’existe pas en 2021 et les dernières séries de production, tandis que les conducteurs de la Model S ne savent pas si leurs véhicules électriques ont été construits après le 23 décembre 2020. Dans tous les cas, on ne sait pas comment cela affecte les utilisateurs internationaux, mais aux États-Unis, les véhicules sont rappelés.