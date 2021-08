Tesla « reporte » ses émissions en raison de plusieurs cas de Covid 19

TESLA a annoncé qu’il “reportait” ses prochains spectacles en raison des membres de la tournée contractant COVID-19. Aucun autre détail n’a été fourni, mais le groupe “a hâte de reprendre la route bientôt”, selon un communiqué publié plus tôt dans la journée.

Comme BLABBERMOUTH.NET signalé hier, TESLA a joué les deux premiers spectacles de sa tournée d’été 2021 — le 5 août à Grants Pass, Oregon et le 6 août à Grand Ronde, Oregon — sans guitariste Frank Hannon. Le remplacer était Howie Simon (JEFF SCOTT SOTO, GRAHAM BONNET, STRIPE), qui remplaçait auparavant Hannon en septembre 2018. Aucune raison n’a été donnée pour Francl’absence de la tournée.

TESLA sortira un tout nouveau single, “Acier Bleu Froid”, le 27 août. Dans une interview avec Rob Rush Radio, Hannon a décrit le morceau, qu’il a co-écrit avec le chanteur Jeff Keith, comme “une nouvelle chanson rock’n’roll au son très réel. Elle est influencée par [late LYNYRD SKYNYRD singer] Ronnie Van Zant.”

En juin 2020, les membres de TESLA se sont réunis – virtuellement – pour brouiller une version en quarantaine de “Breaking’ Free” dans le cadre de leur série en ligne “De la maison à la maison”.

L’enregistrement original de “Breaking’ Free” Est apparu sur TESLAl’album de 2008 “Pour toujours plus”.

TESLA a passé la majeure partie de 2019 en tournée pour soutenir son dernier album, “Choc”, qui a été publié en mars 2019 via UMe. La suite de 2014 “Simplicité” a été produit par DEF LEPPARD guitariste Phil Collen.



Voir ce post sur Instagram

Un post partagé par TESLA (@teslaband)

Mots clés:

tesla

Publié dans:

Nouvelles

COMMENTAIRES

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).