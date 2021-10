Tesla retire la dernière mise à jour d’auto-conduite complète après la détection de plusieurs problèmes logiciels | Moteur

La conduite autonome, attendue depuis des années, subit un nouveau revers chez Tesla et la dernière mise à jour a été retirée.

Conduite autonome est l’un des grands objectifs de Tesla, mais il semble qu’il faille toujours attendre un peu plus longtemps pour qu’il soit pleinement fonctionnel. Il existe de nombreux points de vue controversés, y compris les accidents, et le dernier en date à cet égard a été le retrait de votre dernière mise à jour.

La nouvelle version du logiciel est 10.3 et en principe il n’avait été lancé qu’aux États-Unis. Parmi les nouveautés les plus importantes figurait une amélioration du comportement du Full Self-Driving : meilleure surveillance de l’environnement, analyse des autres véhicules, plus d’accélération sur les pentes et autres optimisations de cette technologie.

Cependant, Elon Musk a annoncé via son Twitter que cette version du logiciel est temporairement retirée.

Voir quelques problèmes avec 10.3, donc revenir temporairement à 10.2. Veuillez noter que cela est à prévoir avec le logiciel bêta. Il est impossible de tester toutes les configurations matérielles dans toutes les conditions avec un QA interne, d’où une bêta publique. – Elon Musk (@elonmusk) 24 octobre 2021

Tel que rapporté par le PDG de Tesla, revient à la version 10.2 pour l’instant et demande de comprendre qu’étant en phase bêta il est « impossible de tester toutes les configurations matérielles dans toutes les conditions ».

Ce changement intervient quelques heures après la sortie de la mise à jour et a été précédé par commentaires remettant en cause la sécurité du système après avoir subi plusieurs accidents, ils postent sur TechCrunch.

De plus, certains conducteurs avertissent également que avoir reçu de fausses alertes de danger lors de déplacements et de mauvaises expériences avec vos véhicules lorsque vous les freinez sans raison.

Les défis auxquels Tesla fait face avec la conduite autonome sont multiples, tant au niveau de la législation que de la sécurité ou la capacité du véhicule à prendre des décisions. C’est l’une des grandes promesses de la marque, mais elle semble encore loin d’être pleinement fonctionnelle.

Qu’un véhicule se déplace sans la gestion du conducteur est un grand saut et la technologie semble encore loin d’y parvenir, quelque chose de vital à prendre en compte en raison du danger qu’il peut représenter. Pour cela les conducteurs sont priés de toujours garder un œil sur la route.

Cependant, cette version du logiciel de Tesla devrait sera lancé dans les prochaines heures et sans les erreurs détectées. Nous espérons que ce retour en arrière conduira à une version encore plus améliorée.