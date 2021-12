Tesla, Skid Row, Tom Keifer, Stryper, Extreme, d’autres confirmés pour le M3 Rock Festival de l’année prochaine

De réputation internationale Festival de rock M3 organisera sa 13e édition au printemps prochain au Merriweather Post Pavilion à Columbia, Maryland.

Festival de rock M3La fête officielle de Kix-Off aura lieu le vendredi 6 mai avec les héros de la ville natale KIX et invités spéciaux DORO et LIZZY BORDEN, et une performance spéciale réservée aux VIP de COMPTE 77. Le 2022 à part entière Festival de rock M3 commence le samedi 7 mai et comprend des artistes des années 80 de renommée internationale Tom Keifer (voix de CENDRILLON), EXTRÊME, BLEU YSTER CULTE, Stephen Pearcy (voix de RATT), Tony Harnell (voix de TNT), BORD DU CIEL, VAINE, et plus. Le dimanche 8 mai présentera des représentations de TESLA, RANGÉE DE DÉPANNAGE, STRIPER, Yngwie Malmsteen, ZÈBRE, QUIREBOYS, LOUP-CUIR et Sorcières ardentes.

Les forfaits de trois jours et VIP seront mis en vente le vendredi 17 décembre à 10 h HNE via Ticketmaster.com. Les billets peuvent également être achetés au Merriweather Post Pavilion, au 9:30 Club, à The Anthem et au Lincoln Theatre pendant les heures normales de billetterie. Si disponibles, les billets d’une journée seront mis en vente dans les prochains mois.

Pour plus d’informations, visitez Ticketmaster.com ou M3rockfest.com.

Cette année Festival de rock M3 a eu lieu en juillet après avoir été reporté à trois reprises en raison de la pandémie de coronavirus. M3, qui signifie May Merriweather Metal, a généralement lieu en mai.

Festival de rock M3 est devenu un pèlerinage annuel pour les fans de rock des années 1980, avec jusqu’à 15 000 fans assistant à l’événement par jour.

« Nous avons des gens qui viennent du monde entier », directeur des opérations Brad Canfield a déclaré à l’OMCP. « Nous avons eu des gens d’Australie, beaucoup d’Europe. C’est le seul endroit où si vous aimez le hair metal des années 80, vous pouvez voir tous ces groupes jouer au même endroit pendant trois jours. »

Il a ajouté: « C’est définitivement un événement multigénérationnel où les parents, même les grands-parents, viennent au festival et amènent leurs enfants. Leurs enfants l’ont écouté dans la voiture de leurs parents et sont enthousiasmés par la musique et viennent, nous remarquons donc un nouveau génération de fans de plus en plus jeunes qui ont appris à apprécier cette musique. »

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).