Tesla Stock décollera en 2022 grâce à un nouvel accord sur les batteries

Le mois a été difficile, mais à l’approche des vacances, Tesla (NASDAQ :TSLA) est sur le point d’offrir des rendements élevés à ses investisseurs. Le leader de la course aux véhicules électriques (VE) a enfin retrouvé l’élan qu’il avait perdu début décembre. En effet, l’action Tesla a augmenté toute la semaine avec seulement des baisses minimes. Malgré le nombre croissant de rapports d’analystes qui prédisent une année de croissance plus lente pour le secteur des véhicules électriques, les développements récents ont contribué à remettre le stock de Tesla sur la route. Plus récemment, la société a annoncé un nouvel accord qui promet d’aider à rationaliser la production de batteries.

Le dernier pilote du stock TSLA

Il est bien connu que la production de batteries a posé de nombreuses complications pour le secteur en croissance rapide des véhicules électriques. Aujourd’hui a marqué une étape importante pour Tesla alors que la société a annoncé un accord avec un mineur de graphite australien Ressources Syrah (OTCMKTS :SYAAF). Syrah Resources fournira à Tesla son graphite prêt pour la batterie traité dans son usine américaine en Louisiane. L’action Tesla n’est pas la seule à avoir bien réagi à cette nouvelle.

Les deux actions sont en hausse aujourd’hui, l’action Tesla augmentant de 4% et la petite capitalisation Syrah augmentant de 80% au moment d’écrire ces lignes. Bien que les gains de Tesla soient loin d’être aussi élevés que ceux de son nouveau partenaire, les investisseurs devraient voir cette nouvelle dans son ensemble. Un géant de l’industrie a franchi une étape qui le placera nettement en avance sur ses concurrents. En effet, cela devrait aider Tesla dans sa quête pour relever l’un des défis auxquels il a été confronté au cours des dernières années.

Le chemin à parcourir

Il est clair que les investisseurs considèrent cet accord comme très avantageux pour les deux sociétés, et ils n’ont pas tort. Pour une société minière peu connue, la possibilité de s’associer avec le leader des véhicules électriques signifie probablement une montée au sommet. Cela est d’autant plus vrai que Tesla rationalise son processus de production de batteries.

Tout aussi important est le fait que la décision de Tesla n’arrive pas trop tôt. Il y a deux jours, Electrek a annoncé que non seulement un déficit mondial de graphite se profile, mais qu’il devrait commencer dès 2022. Le matériau est essentiel dans la production de batteries pour véhicules électriques. Cependant, 84 % de son approvisionnement mondial provient actuellement de Chine.

Le nouveau partenariat de Tesla lui permettra de rester bien approvisionné pendant une période difficile. Cependant, cela retirera également certaines affaires de la Chine, un marché qui est récemment devenu de plus en plus hostile aux États-Unis. Cela est d’autant plus vrai que le pays a tenté de forcer les entreprises à se retirer des bourses américaines.

La ligne de fond

Le secteur des véhicules électriques connaîtra peut-être une croissance plus lente en 2022, mais cela ne signifie pas que les entreprises ne prendront pas de mesures pour avancer et hiérarchiser les mesures innovantes. Tesla fait exactement cela. De plus, ce partenariat lui permettra d’asseoir sa position de force pour les années à venir alors que le déficit en graphite se précise.

Des mouvements comme celui-ci devraient inspirer la confiance des investisseurs alors que Wall Street se prépare à une année moins rentable pour les actions de véhicules électriques dans tous les domaines. L’action Tesla a connu son lot de turbulences. Cependant, l’entreprise fait tout son possible pour éviter que de tels schémas ne se répètent en 2022.

A la date de publication, Samuel O’Brient n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.