Tesla suggère de rétablir bientôt la prise en charge des paiements cryptographiques

Le grand constructeur de véhicules électriques Tesla a laissé entendre qu’il reprendrait bientôt les paiements cryptographiques. La société dirigée par Elon Musk a révélé cette nouvelle dans un dossier trimestriel de septembre auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis. Plus précisément, Tesla a noté qu’il pourrait redémarrer la pratique de transaction d’actifs numériques à l’avenir.

Dans le dossier, Tesla a déclaré avoir acheté pour un total de 1,5 milliard de dollars (1,09 milliard de livres sterling) de Bitcoin (BTC / USD) au cours des neuf mois se terminant le 30 septembre. La société a ajouté qu’elle acceptait le BTC comme paiement pour la vente de certains produits dans des régions spécifiques, sous réserve des lois applicables au cours des trois mois se terminant le 31 mars.

La société a également noté qu’elle croyait au potentiel à long terme des actifs numériques en tant qu’investissement et alternative liquide aux espèces. De plus, Tesla a noté qu’il pourrait augmenter ou diminuer ses actifs numériques à tout moment en fonction des besoins de l’entreprise, ainsi que de sa vision du marché de la cryptographie et des conditions environnementales.

Cette nouvelle intervient après que Tesla a suspendu la prise en charge du paiement BTC après avoir été critiqué pour avoir adopté la monnaie numérique et avoir ignoré le fait que son mécanisme de consensus de preuve de travail (PoW) affecte l’environnement.

Peu de temps après, Musk a révélé que Tesla envisagerait de rétablir le soutien aux paiements BTC une fois que les mineurs passeraient aux sources d’énergie renouvelables.

BTC continue de commercer latéralement

À la suite de la suspension des paiements BTC par Tesla, la pièce a chuté de son record d’avril (ATH) de 64 863,10 $ (47 094,83 £) à 28 893,62 $ (20 981,82 £).

Cependant, BTC a rebondi après le marché baissier prolongé et a atteint un nouvel ATH de 66 930,39 $ (48 606,52 £) le 20 octobre à la suite de la cotation de l’ETF ProShares Bitcoin Strategy (BITO) sur le NYSE.

Après avoir culminé, BTC a de nouveau plongé, revisitant le niveau de 59 000 $ le 23 octobre. Alors que la pièce a récupéré une partie de ses pertes, ses taureaux semblent avoir perdu de l’air malgré que Tesla ait révélé qu’il pourrait bientôt recommencer à payer BTC. Au moment de la rédaction de cet article, la crypto phare change de mains à 62 436,65 $ après avoir perdu 0,38% au cours des dernières 24 heures.

Bien que BTC n’ait pas réagi à cette nouvelle, il convient de noter que les actions de Tesla (TSLA) ont grimpé en flèche après que la société a signé un accord pour vendre 100 000 véhicules à la société de location de voitures Hertz. Cet accord a vu le TSLA atteindre 1 000 $ (726,26 livres) pour la première fois. Au moment d’écrire ces lignes, les actions Tesla sont en hausse de 12,66 % en 24 heures et se négocient à 1 024,86 $ (744,60 £).

