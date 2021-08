Tesla sur pilote automatique percute une voiture de police et touche presque un officier ⋆ .

La Mercedes et la voiture de police ont toutes deux subi des dommages considérables (Photo: Florida Highway Patrol)

Une Tesla sur pilote automatique partiel a percuté une voiture de police alors qu’un officier s’arrêtait pour aider à une panne aux États-Unis.

L’accident s’est produit peu avant 5 heures du matin samedi sur une autoroute près d’Orlando en Floride.

La Florida Highway Patrol a déclaré que la Tesla Model 3 avait heurté le véhicule de police Dodge Charger de son soldat d’État et la Mercedes GLK 350 en panne.

L’agence a déclaré que le soldat était “extrêmement chanceux” d’éviter d’être frappé. Le conducteur de Mercedes a subi des blessures mineures, selon les rapports.

La conductrice de Tesla a déclaré aux agents sur les lieux qu’elle utilisait son système de conduite partiellement automatisé.

L’incident ajoute de la pression à Tesla, qui fait l’objet d’une enquête officielle du gouvernement américain après une série d’accidents similaires avec des véhicules d’urgence garés.

Le pilote automatique a souvent été mal utilisé par des conducteurs, qui ont été surpris en train de conduire en état d’ébriété ou même de rouler sur le siège arrière alors qu’une voiture dévalait une autoroute californienne.

En mai, le pilote de la Model 3 Steven Hendrickson, qui avait précédemment publié des vidéos de lui-même en ligne sans ses mains sur le volant, est décédé et un autre homme a été grièvement blessé dans un accident à 2h30 du matin près de Los Angeles.

Une autre photo de la scène de l’accident (Photo : Florida Highway Patrol)

Le constructeur de véhicules électriques utilise un système basé sur une caméra, une puissance de calcul considérable et parfois un radar pour repérer les obstacles, déterminer ce qu’ils sont, puis décider ce que les véhicules doivent faire.

Mais les chercheurs disent qu’il a eu des problèmes avec des véhicules garés et des camions perpendiculaires sur son chemin.

La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) a ouvert la sonde Tesla après avoir dénombré 11 accidents depuis 2018 dans lesquels des Teslas sur pilote automatique ou régulateur de vitesse ont heurté des véhicules où les premiers intervenants ont utilisé des feux clignotants, des fusées éclairantes, une flèche lumineuse ou des cônes avertissant des dangers.

Le côté droit de la Tesla a été gravement endommagé (Photo : Florida Highway Patrol)



La voiture du soldat de l’État avait ses feux de détresse allumés lorsqu’elle a été heurtée (Photo: Florida Highway Patrol)

Dans ces accidents, 17 personnes ont été blessées et une a été tuée, a indiqué la NHTSA.

L’enquête pourrait mener à un rappel ou à d’autres mesures d’exécution.

Le National Transportation Safety Board a recommandé que Tesla limite l’utilisation du pilote automatique aux zones où il peut fonctionner en toute sécurité.

Il a également recommandé que Tesla soit tenu d’améliorer son système pour s’assurer que les conducteurs y prêtent attention.



