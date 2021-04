Tesla tente d’assainir sa réputation en Chine face aux rumeurs d’espionnage

07/04/2021 à 18:07 CEST

SPORT.es

La vie privée est quelque chose qui concerne de plus en plus les individus et les États. Si l’État est également dans une sorte de guerre froide technologique, il est palpable que la question devient encore plus complexe. C’est pourquoi la Chine interdit à ses responsables d’emmener des voitures de marque Tesla vers des bases militaires ou d’autres lieux susceptibles d’être compromis. Tesla intègre des caméras dans ses voitures électriques, principalement pour les assureurs en cas d’accident, ainsi que pour gérer ses multiples capteurs pour le système de conduite autonome.

C’est pourquoi Tesla veut rassurer le géant asiatique et montrer qu’ils ne présentent aucun risque pour le la sécurité nationale d’un pays confronté aux États-Unis de manière commerciale. Cette confrontation a généré des tensions qui ont abouti au veto de Huawei et à l’élimination quasi totale de TikTok dans le pays anglo-saxon.

Ainsi, Tesla a informé les principaux médias chinois (CGTN) de ses caméras, s’assurant qu’elles ne sont activées qu’aux États-Unis. Dans le reste des pays, ils ne fonctionnent pas et aussi, dans le pays américain, l’utilisateur vous pouvez les déconnecter à tout moment sans que cela pose un problème pour votre vie privée.

Ainsi, ils espèrent dissiper les doutes et les réticences générés par les dernières mesures du gouvernement chinois. Cependant, on ne le sait pas avec certitude et cette défense de Tesla entraînera le retrait des mesures ou s’ils l’ont simplement fait afin de défendre leurs intérêts face au consommateur.