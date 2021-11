Tesla unit les technologies et met en œuvre la connexion Starlink aux superchargeurs | Moteur

Dans certaines stations aux États-Unis équipées de Superchargeurs Tesla, des antennes ont été installées pour avoir une connexion satellite.

Les entreprises d’Elon Musk face différents aspects concernant le secteur de la technologie. Le plus important est Tesla, le premier nom qui surgit lorsqu’on parle de voitures électriques, mais SpaceX et Starlink sont aussi de plus en plus connus. Ce dernier pourrait bénéficier d’un coup de pouce grâce à Tesla.

Starlink est le projet d’entreprise né de SpaceX pour la création de une constellation de satellites qui offrent Internet aux clients partout sur la planète, quelle que soit sa distance. Pour utiliser la connexion déjà disponible, il est nécessaire d’installer des antennes et de louer le service.

Dans les derniers jours Des antennes Starlink ont ​​commencé à être vues dans certaines stations Superchargeur, avec les Superchargeurs Tesla. Bien qu’une déclaration officielle n’ait encore été publiée par aucune entreprise à cet égard.

Certaines pages comme Engadget se demandent si cette connexion Internet dans les gares atteindrait d’une manière ou d’une autre les véhicules, mais l’objectif principal de la mise en œuvre peut aller dans une autre direction.

Les stations-service disposant de cette connexion se connecteraient à internet sans faire appel aux services de sociétés tierces, elles pourraient vérifier sur le moment et librement l’état des chargeurs ou des paiements… En plus de faciliter leur expansion, rappelons que Tesla vous voulez multiplier le nombre de stations et leur taille.

En tout état de cause, il n’est pas exclu qu’elles servent à offrir un service aux conducteurs pendant les minutes qu’ils chargent voitures, dont le temps selon le véhicule peut varier considérablement. D’autant plus maintenant qu’ils vont laisser d’autres marques utiliser leurs Superchargers.

Dans tous les cas, il est parfaitement logique que des entreprises dont on pourrait presque dire qu’elles partent du même endroit collaborent entre elles. De plus, que plus d’antennes Starlink seront vues, sûrement Il sert aux clients potentiels à se familiariser avec eux et peut-être à faire le saut vers ce type de connexion.