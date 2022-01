Tesla va encore augmenter les prix de son pilote automatique

01/08/2022 à 22:49 CET

La fonction de « conduite entièrement autonome » (FSD) de Tesla a eu une histoire quelque peu difficile, pour le dire aussi avisée que possible. A été impliqué dans de multiples bogues, des bogues logiciels apparemment persistants et un examen minutieux par une myriade d’organismes de réglementation. De plus, son prix va maintenant augmenter.

L’augmentation représente 2 000 $ supplémentaires (dans notre pays, ce n’est pas disponible) qui s’ajoute à une augmentation de prix d’environ 12 000 $ ces derniers mois. Ce n’est pas non plus la première fois que le FSD devient plus cher.. En 2020, Musk (encore une fois sur Twitter) a annoncé une augmentation de prix d’environ 2 000 $ supplémentaires. Cette augmentation la plus récente, a précisé Musk, ne s’appliquera qu’aux États-Unis.

Que cela signifie qu’il existe des plans pour des hausses de prix encore plus importantes est une énigme, mais tout indique que cela pourrait bien se produire.