Tesla va mettre fin aux vagues de livraisons de fin de trimestre | Moteur

Tesla mettra fin aux vagues de livraisons de fin de trimestre. Une solution qui les avait caractérisés et qu’ils laisseront derrière eux par le passé en quête de stabilité.

Tesla se renforce en tant que constructeur mondial. Elle est consolidée sur le marché, et sa valeur sur les marchés a été consolidée. D’après leurs chiffres, la solvabilité de l’entreprise augmente, et cela aide le PDG, Elon Musk, à voir les choses différemment.

Pour lui, Tesla mettra fin aux vagues de livraison de fin de trimestre. Une solution qui les avait caractérisés et qu’ils laisseront derrière eux par le passé.

Il en sera ainsi. Le PDG de l’entreprise a annoncé à l’ensemble de l’entreprise qu’une fois le trimestre écoulé, les livraisons s’achèveront progressivement et qu’il n’y aura plus de vagues de livraisons de fin de trimestre.

Ces vagues ont consisté à accélérer le rythme de fabrication et de livraisons aux clients, avec un rythme infernal à la fin de chaque trimestre. Selon Musk, cela ne se reproduira plus, maintenant un taux de livraison stable.

« C’est le bon moment pour commencer à réduire la taille de la vague au profit d’une vague plus stable et d’un taux de livraison plus efficace », a déclaré la marque dans un e-mail à ses employés. Ce mode de fonctionnement est plus logiqueC’est aussi moins cher. L’espacement des livraisons sur les mois va profiter à l’entreprise et la faire mûrir, s’affirmant comme l’un des grands constructeurs.

Avec cette méthode, Tesla a présenté des chiffres de livraison solides et la capitalisation à chaque trimestre. Bien que ces chiffres aient été constitués par ces vagues de livraisons. A la fin de chaque trimestre, le rythme de travail s’est considérablement réduit, retournant à l’instabilité des livraisons. Cela représente un coût élevé non seulement en heures supplémentaires, mais également vis-à-vis des fournisseurs.

Encore rythme stable, la marque ambitionne de dépasser le million d’unités produites et livrées l’année prochaine. Sera capable?

Cet article a été publié dans Autobild par Enrique León.